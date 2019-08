Hyundai - elektryczna hulajnoga o zasięgu 20 km

Hyundai Motor Group opracował elektryczną hulajnogę, która bazuje na prototypie zaprezentowanym podczas targów CES 2017. Hulajnoga ma napęd na tylne koła, akumulator litowy oraz światła LED z przodu i z tyłu.

Zdjęcie składana i lekka elektryczna hulajnoga może w przyszłości stanowić wyposażenie samochodów Kia /materiały prasowe

Najnowsze plany Hyundai Motor Group dotyczące mobilności w przyszłości zakładają zapewnienie środków transportu nie tylko do pokonywania długich dystansów, ale również idealnych do poruszania się po zatłoczonych miastach. Taką funkcję pełni składana i lekka elektryczna hulajnoga, w którą w przyszłości mogłyby być wyposażone samochody marki Kia. Po zamontowaniu hulajnogi w aucie jej akumulator jest ładowany automatycznie przy użyciu energii elektrycznej, która jest wytwarzana podczas jazdy. Dzięki temu po dojechaniu do miasta kierowca może bezproblemowo ukończyć podróż przy pomocy hulajnogi.

Nowy model hulajnogi, w przeciwieństwie do prototypu, ma napęd na przednie koła. Przeniesienie napędu z przednich kół na tylne zwiększa zarówno stabilność hulajnogi, jak i bezpieczeństwo jazdy. Zawieszenie przedniego koła zapewnia bardziej komfortową jazdę nawet na nierównych nawierzchniach.

"Elektryczna hulajnoga sprawia, że ​dojazd do pracy może być bezproblemowy, bo pozwala ominąć i zmniejszyć korki, a co za tym idzie ograniczyć emisję spalin w centrach miast" - powiedział DongJin Hyun, szef zespołu robotyki w Hyundai Motor Group.

Najnowsza wersja elektrycznej hulajnogi jest wyposażona w akumulator litowy o pojemności 10,5 Ah. Umożliwia on osiągnięcie maksymalnej prędkości 20 km/h i wystarcza do przejechania około 20 km na jednym ładowaniu.

Zdjęcie Hulajnoga jest wyposażona w akumulator litowy o pojemności 10,5 Ah, który zapewnia zasięg do 20 km oraz pozwala osiągnąć prędkość maksymalną wynoszącą 20 km/h / materiały prasowe

Hulajnoga waży tylko 7,7 kg. Kompaktowa konstrukcja pozwala ją szybko złożyć na trzy elementy, co sprawia, że ​​hulajnoga Hyundai Motor Group jest bardziej kompaktowa niż podobne produkty. Elektryczna hulajnoga jest wyposażona w cyfrowy wyświetlacz, który informuje o stanie naładowania akumulatora i o prędkości jazdy. Jazdę nocą ułatwiają przednie i tylne światła LED. Aby zwiększyć zasięg hulajnogi o 7 proc., koncern planuje zainstalować w niej system hamowania regeneracyjnego.

Z badań firmy konsultingowej McKinsey & Company wynika, że do 2030 roku rynek urządzeń, które zapewniają transport w centrach miast wzrośnie w Chinach, Stanach Zjednoczonych i Europie do 500 miliardów USD.