​Hyperbook wprowadza do swojej oferty nowy model N14 Ultra ważący zaledwie 990g. Tak niska waga została uzyskana poprzez zastosowanie specjalnego stopu magnezu i aluminium, co czyni ten model jednym z najlżejszych laptopów na świecie.

Zdjęcie Hyperbook L14 Ultra /materiały prasowe

Magnezowa konstrukcja oprócz niskiej wagi zapewnia również bardzo wysoką wytrzymałość. Laptop ten spełnia standardy militarne klasy "810G" co oznacza, że przeszedł wymagające testy termiczne, uderzeniowe, czy odpornościowe na wibracje, piasek, kurz, a nawet zachlapania. Zastosowany został również specjalny i wytrzymały zawias pozwalający na otwarcie laptopa do kąta 180 stopni.

Hyperbook L14 Ultra oprócz lekkiej i wytrzymałej obudowy, pozwala na długą pracę na baterii. Zastosowanie akumulatora o pojemności 73WH, oraz matrycy Low Power, pozwala nawet na 32 godziny pracy bez ładowania (test Jeita2), a funkcja szybkiego ładowania pozwala na uzupełnienie baterii do 50% w ciągu 50 minut.

Hyperbook L14 Ultra został wyposażony również w kamerę z funkcją Windows Hello czyli biometryczne skanowanie twarzy w 3D, dzięki czemu logowanie do systemu Windows może być 3-krotnie szybsze.

Standardem produktów Hyperbook jest możliwość stworzenia laptopa "szytego na miarę" - w przypadku modelu Hyperbook L14 Ultra nie jest inaczej. Mamy do wyboru jeden z dwóch procesorów Intel Comet Lake, czyli Intel Core i5-10210U albo Intel Core i7-10510U. Są to procesory 4 rdzeniowe - 8 wątkowe. Do wyboru mamy również ilość pamięci RAM (Maksymalnie 24GB), liczbę i pojemność dysków SSD (nawet 2 dyski o pojemności 2TB). Zastosowana została również najnowsza karta sieciowa AX201 o przepustowości nawet 2,4Gbps, a także podświetlana klawiatura.

Nowość od Hyperbook jest idealnym rozwiązaniem, dla osób które wymagają od sprzętu wysokiej wydajności oraz nieprzeciętnej mobilności.

Cena modelu w Hyperbook N14 Ultra w przedsprzedaży zaczyna się od 3999 zł brutto, a wysyłka sprzętu przewidziana jest od 10 grudnia.