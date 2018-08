Hydrus VR nagra wideo pod wodą w rozdzielczości 8K

Firma Marine Imaging Technologies wprowadziła na rynek kamerę Hydrus VR, która jest w stanie rejestrować wideo pod wodą w 360-stopniach przy jednoczesnym zachowaniu rozdzielczości na poziomie 8K.

Zdjęcie Kamera Hydrus VR nagra wideo w ogromnej rozdzielczości /123RF/PICSEL

Nowa kamera od firmy Marine Imaging Technologies jest w stanie rejestrować wideo w warunkach oświetleniowych na poziomie 0,004 luksa. Całość działa w oparciu matrycę pozwalającą na wykorzystanie zawrotnej czułości ISO 409,600.

Reklama

System stworzony przez wspomnianego producenta ma także pozwolić nurkom na nagrywanie najlepszych ujęć. Kamera została wyposażona w większą baterię, która pozwoli na operowanie sprzętem nawet do 8 godzin. Specjalne uchwyty na konstrukcji będą mogły zostać wykorzystane do podłączenia kamery do dowolnego pojazdu potrafiącego zanurzyć się pod powierzchnię wody.

Niestety firma Marine Imaging Technologies nie poinformowała, ile dokładnie będzie kosztować kamera Hydrus VR. Można się jednak spodziewać, iż cena będzie naprawdę wysoka.

Zdjęcie Hydrus VR / materiały prasowe