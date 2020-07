Huawei wprowadza WiFi AX3 – router z WiFi 6 Plus

Huawei wprowadza do sprzedaży pierwszy na świecie router wspierający najnowszy standard WiFi 6 Plus. Router został opracowany z myślą o użytkownikach poszukujących wydajnego urządzenia wspierającego sieć w domu lub biurze.

Zdjęcie Router Huawei WiFi AX3 /materiały prasowe

Router WiFi AX3 został opracowany z myślą o gospodarstwach domowych, w których podłączonych do Internetu jest nawet kilkanaście urządzeń, m.in. do streamingowego odtwarzania materiałów wideo, do zaawansowanych gier w chmurze czy nawet prowadzenia małego biura. Router WiFi AX3 wykorzystuje najnowszy standard WiFi 6 Plus, który zapewnia nawet trzykrotnie szybszy przesył danych w porównaniu do wcześniejszego standardu oraz obniża o 60 proc poziom zakłóceń i opóźnień, co jest istotne w przypadku oglądania filmów czy grania w gry. Nowy router Huawei może zapewnić transfer danych z prędkością dochodzącą do nawet 3000 Mb/s - czytamy w informacjach przygotowanych przez Huaweia.

Sercem Huawei WiFi AX3 Quad-Core opiera swoje działanie o czterordzeniowy procesor oraz technologię OFDMA, która umożliwia transmisję wielu strumieni danych jednocześnie. Router został wyposażony w cztery specjalne wzmacniacze: dwa dla częstotliwości 2,4 GHz i dwa dla 5 GHz. Wzmacniacze umożliwiając tworzenie sieci Mesh dla wielu routerów Huawei oraz obsługę bezprzewodowych, przewodowych i hybrydowych trybów połączeń sieciowych, które poprawiają sygnał w miejscu, gdzie wcześniej internet był słabszy.

Huawei WiFi AX3 w wersji czterordzeniowej zapewnia również obsługę Huawei Share. Użytkownicy telefonu z Androidem z włączoną funkcją NFC, znajdujący się w polu działania NFC routera, mogą łączyć się bezpośrednio z siecią WiFi bez konieczności podawania hasła. To szczególnie praktyczne m.in. w restauracjach lub hotelach, gdzie goście nie muszą już pytać i wprowadzać samodzielnie hasła dostępu.

Zdjęcie Router Huawei WiFi AX3 / materiały prasowe

Router Huawei WiFi AX3 oferuje trzy różne tryby zasilania: ściana, standard oraz uśpienie. Pierwszy tryb - generujący najwyższe zużycie energii - polecany jest w sytuacji, gdy podłączone do internetu urządzenia znajdują się dalej i oddzielone są dodatkowymi barierami. Ostatni tryb może być wykorzystany, gdy chwilowo internet nie jest potrzebny. Specjalna funkcja WiFi Timer pozwala wyłączyć sieć np. podczas pracy poza domem albo nocą.

W sprzedaży dostępne są dwie wersje routera: z czterordzeniowym procesorem w rekomendowanej cenie sprzedaży 399 zł, oraz z dwurdzeniowym procesorem w rekomendowanej cenie sprzedaży 249 zł. Klienci, którzy zamówią router między 17 lipca a 2 sierpnia, otrzymają za 1 zł inteligentną opaskę sportową Huawei Band 3e albo Huawei Power Bank CP11QC o pojemności 10 000 mAh.