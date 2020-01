Huawei wprowadza laptopy MateBook D 14 i MateBook D 15

Huawei MateBook D 14 i MateBook D 15 w wersji 2020 to następcy jednych z najbardziej popularnych laptopów w Polsce ubiegłego roku. Odświeżone modele wyróżniają się ekranem FHD z wąskimi ramkami, obudową z aluminium oraz funkcją OneHop do zbliżeniowego przesyłania danych między laptopem a smartfonem Huawei, stosowaną do tej pory w najdroższych notebookach producenta.

Zdjęcie MateBook D 14 /materiały prasowe

Nowa wersja Huawei MateBook D 14 posiada 14-calowy ekran IPS FullView FHD o rozdzielczości 1920 x 1080 i proporcjach 16:9. Nowy Matebook D 15 został wyposażony w ekran 15,6". Rozdzielczość ekranów wykonanych w technologii IPS FullView to FHD (1920x1080).

Szerokość ramek ekranu MateBook D 14 wynosi 4,8 mm, dzięki czemu wyświetlacz zajmuje aż 84 procent wewnętrznej powierzchni. W przypadku nowego modelu D 15 boczna i górna ramka wokół ekranu ma zaledwie 5 mm. Tak wąskie obramowanie sprawia, że ekran pokrywa aż 87 procent wewnętrznej powierzchni laptopa, a wyświetlany obraz zdaje się wykraczać poza piętnastocalową przekątną.

W obu ekranach zastosowano też technologie poprawiające komfort korzystania z urządzenia, m. in. tryb ochrony oczu, który filtruje szkodliwe dla wzroku niebieskie światło. Dodatkowo, matowa matryca zapewnia bardzo dobrą widoczność również przy intensywnym, naturalnym oświetleniu.

Korpus laptopów został wykonany z wysokiej jakości metalu i dodatkowo oszlifowany diamentową technologią. Swoim ascetycznym designem o zaokrąglonych krawędziach nie ustępują urządzeniom premium. Solidna i wytrzymała konstrukcja skutecznie chroni komponenty przed przypadkowymi uszkodzeniami. MateBook D 14 jest lekki - waży 1,38 kg, natomiast MateBook D 15 waży 1,53 kg .

Na bocznych krawędziach MateBook D 14 zlokalizowano porty: USB-C (do ładowania i przesyłania plików), HDMI, a także USB 3.0 (typ A) oraz USB 2.0 (typ A). MateBook D 14 oferuje również tradycyjne wejście typu jack na słuchawki. Nowy MateBook D 15 posiada ten sam zestaw portów rozszerzony o dodatkowe USB 2.0 (typ A).

Sercem nowych laptopów Huawei jest procesor AMD Ryzen 5 3500U, oparty o 4-rdzeniową i 8-wątkową architekturę "Zen", która łączy się z nowoczesnym układem graficznym Radeon Vega 8. System wspiera pamięć operacyjną 8 GB RAM.

Dodatkowo, nowe wersje laptopów Huawei zostały wyposażone w system Shark Fin 2.0, który skutecznie optymalizuje przepływ powietrza rozpraszając generowane podczas pracy laptopa ciepło, przez co urządzenie działa bardzo cicho, a system nie przegrzewa się.

Huawei MateBook D 14 został wyposażony w baterię o pojemności 56 Wh, co umożliwia niezakłóconą pracę na jednym ładowaniu do 8 godzin. Urządzenie można też szybko naładować poprzez port USB-C (65 W) - do 46% baterii w 30 minut ładowania.

Bateria o pojemności 42 Wh, w nowym laptopie Huawei MateBook D 15, zapewnia długie działanie na jednym ładowaniu. Gdy akumulator jest blisko rozładowania, użytkownik może podłączyć kabel do portu USB-C, który - dotychczas instalowany w laptopach i smartfonach z najwyższej półki cenowej - umożliwia bardzo szybkie ładowanie (65 W). W ciągu 30 minut bateria naładuje się do poziomu 53%.

Ładowarka, która jest dostępna wraz z laptopami, może być też wykorzystywana do ładowania smartfonów z wejściem na USB-C.

Zdjęcie MateBook D 14 / materiały prasowe

OneHope - 500 zdjęć w minutę

Nowe wersje Huawei MateBook D 14 i D 15 zostały wyposażone w funkcję OneHop, stosowaną do tej pory w najdroższych laptopach Huawei. Umożliwia ona zbliżeniowe przesyłanie danych między laptopem a smartfonem lub tabletem Huawei, wyposażonym w technologię NFC. Transfer plików jest prosty i szybki - wystarczy włączyć w smartfonie odpowiednią funkcję, a następnie zbliżyć urządzenie mobilne do laptopa. Dzięki OneHop użytkownik może przenieść gigabajtowy film albo 500 zdjęć między urządzeniami w jedną minutę.

Nowe modele laptopów Huawei zostały wyposażone w czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania, oferując użytkownikowi bezpieczne i szybkie logowanie do laptopów. Wyprowadzenie z trybu uśpienia trwa kilka sekund, a pełne włączenie - niewiele dłużej.

Zdjęcie OneHope w MateBooku 13 / materiały prasowe

Dostępność

Rekomendowana cena detaliczna Huawei MateBook D 14 wynosi 2 999 zł, natomiast Huawei MateBook D 15 będzie dostępny w rekomendowanej cenie detalicznej 2 799 zł.

Przedsprzedaż nowych modeli laptopów potrwa od 27 stycznia do 2 lutego - w tym czasie do zakupionego laptopa dodawane będą w zestawie bezprzewodowe słuchawki Huawei FreeBuds 3.

W czasie sprzedaży premierowej, która potrwa od 3 lutego do 23 lutego, do nowego laptopa Huawei dołączane będą także bezprzewodowe słuchawki FreeBuds 3.

Regularna sprzedaż laptopów MateBook D 14 i MateBook D 15 rozpocznie się 24 lutego.