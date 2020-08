Huawei Together 2020: ekosystem flagowych produktów Huawei

Huawei udowadnia, jak szerokim portfolio dysponuje firma. Kampania o nazwie „Huawei Together 2020” to nie tylko wizja połączonego ekosystemu produktów giganta, ale również pokaz roli technologii w naszym życiu.

Zdjęcie Huawei P40 Pro, głośnik Sound X i Watch GT 2 – wszystkie współpracują ze sobą dzięki Huawei Share /materiały prasowe

Huawei w Polsce jest kojarzony przede wszystkim z smartfonami wyposażonymi w doskonałe aparaty. Jest to oczywiście słuszne skojarzenie, ale Huawei jest technologicznym gigantem, mającym w swoim portfolio szereg urządzeń z najwyższej półki. Firma postanowiła zaprezentować Polakom ekosystem topowych, współpracujących ze sobą produktów - oprócz mobilnego mistrza fotografii, P40 Pro, składają się na niego: ultrabook MateBook X Pro, tablet MatePad Pro, smartwatch Watch GT 2, słuchawki FreeBuds 3 i głośnik Sound X. Przy okazji przygotowano szereg specjalnych ofert dla zainteresowanych osób.

Reklama

Oferty kampanii Huawei Together 2020

Najnowszy ultrabook Huawei MateBook X Pro można kupić w zestawie ze smartwatchem Huawei Watch GT 2 (z wyłączeniem Watch GT 2 42 mm w kolorze złotym), bezprzewodowymi słuchawkami FreeBuds 3i oraz najnowszym routerem Huawei WiFi AX3 Quad-Core.

Multimedialny tablet MatePad Pro pojawi się w ofercie z rysikiem M-Pencil, klawiaturą oraz 90-dniowym dostępem do oferty FilmBox w usłudze Huawei Filmy, a także do 50 GB w Huawei Chmura.

W obu przypadkach oferta jest limitowana - dostępnych będzie 100 zestawów zarówno w przypadku ultrabooka, jak i tabletu - oferta potrwa do 31 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Zestawy będzie można nabyć w sklepie internetowym huawei.pl, w oficjalnym sklepie Huawei w warszawskim centrum handlowym Westfield Arkadia oraz w sklepach Komputronik, Media Expert, Neonet, RTV Euro AGD i x-kom.

Promocyjna oferta dotyczy też Huawei Sound X, pierwszego głośnika marki, powstałego we współpracy z jednym z globalnych liderów branży audio, firmą Devialet. Głośnik można kupić w przedsprzedaży do 16 sierpnia z bezpłatnym 6-miesięcznym dostępem do aplikacji TIDAL HiFi. Głośnik można nabyć w rekomendowanej cenie 1399 zł w oficjalnym sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie oraz w sklepach Empik, Komputronik, Media Expert, Neonet, RTV Euro AGD i x-kom

W ramach kampanii, Huawei zaoferował również wybrane smartwache i słuchawki w nowych cenach. Huawei Watch GT 2 (42 mm) można kupić w rekomendowanej cenie 799 zł, model Watch GT 2 (42 mm) w kolorze złotym - za 999 zł, a najnowsze bezprzewodowe słuchawki FreeBuds 3i w cenie 399 zł. Oferta na te trzy produkty potrwa do 31 sierpnia w sklepie internetowym huawei.pl, w oficjalnym sklepie Huawei Warszawa w centrum handlowym Westfield Arkadia w Warszawie i w sklepach Empik, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Neonet, RTV Euro AGD, x-kom oraz u operatorów sieci Orange i Play.

Huawei Share - wystarczy jeden dotyk



Wszystkie produkty łączy nie tylko logo firmy i poziom wykonania, ale autorska funkcja Huawei Share. Dzięki niej wszystkie urządzenia komunikują się ze sobą bez kabli lub zbędnej, dodatkowej konfiguracji. Superszybkie, bezprzewodowe przesyłanie danych przestaje być problemem. Wystarczy przyłożyć P40 Pro do MateBook X Pro, aby przesłać 500 zdjęć w minutę lub gigabajtowy filmik w niewiele więcej niż 30 sekund. Rozwiązanie Huawei Share OneHop genialne w swojej prostocie - każdy, kto do kopiowania zdjęć lub filmów z telefonu na komputer korzystał z kabla, zdaje sobie sprawę z tego, jak uciążliwy potrafi być taki proces. Nie w tym przypadku.

Zdjęcie Huawei Share to bardzo duże ułatwienie podczas codziennego korzystania z technologii / materiały prasowe

Chcemy posłuchać muzyki z MatePad Pro na Sound X? Nie trzeba przedzierać się przez ustawienia menu - Huawei Share usprawni cały proces parowania. Przybliżenie mobilnego urządzenia do głośnika oznacza, że momentalnie możemy rozpocząć przesyłanie muzyki lub rozpocząć słuchanie ulubionego podcastu.

1+8+N

"Połącz wszystko jednym dotknięciem dzięki Huawei Share" - tak brzmi hasło kampanii marketingowej "Huawei Together 2020" mówiącej o wspomnianych produktach premium i łączącej je (dosłownie i w przenośni) funkcji Huawei Share. Kampania komunikuje strategię firmy o nazwie "1+8+N", w której "1" to smartfon jako centrum ekosystemu, otoczony przez 8 urządzeń z innych kategorii i wzbogacony przez usługi partnerów zewnętrznych oznaczonych jako N

Kluczowym elementem kampanii pozostaje spot reklamowy przedstawiający parę tancerzy wykonujących emocjonalny taniec w otoczeniu urządzeń Huawei. Prezentują oni możliwości łączenia urządzeń dzięki. Można go obejrzeć poniżej:

Wideo youtube

Kolejnym ważnym punktem kampanii jest film z udziałem influencerów. Występuje w nim pięć osobowości odnoszących sukcesy zawodowe w różnych dziedzinach. Aktorka Małgorzata Kożuchowska pojawia się w kampanii Huawei po raz pierwszy. W filmie występuje też ambasador marki w Europie, wybitny piłkarz Robert Lewandowski, a także znani już z innych kampanii Huawei: modelka Karolina Pisarek, fotograf modowy Marcin Tyszka oraz dziennikarz muzyczny Krzysztof Jankes Jankowski. Materiał z ich udziałem można obejrzeć tutaj: