Huawei otwiera laboratorium innowacji w Helsinkach

Na otwarcie nowego laboratorium Huawei zaprosił ekspertów z europejskich stowarzyszeń, zajmujących się tematyką cyfrowych usług finansowych, przedstawicieli europejskich banków, firm z sektora FinTech, a także ekspertów z helsińskiego Uniwersytetu Aalto, z którym firma współpracuje w ramach Instytutu Cyberbezpieczeństwa Helsinki-Aalto.

Wśród zaproszonych firm jest BLIK, stworzony w Polsce powszechny standard płatności mobilnych, który w tym roku rozpoczął udostępnianie klientom banków usług płatności zbliżeniowych w sklepach stacjonarnych w Polsce i na świecie. Oznacza to, że użytkownicy smartfonów Huawei, opartych o Huawei Mobile Services, będą mogli płacić zbliżeniowo za pośrednictwem banków, których aplikacje są już zintegrowane z HMS i dostępne w AppGallery.

- Płatności zbliżeniowe telefonem, które właśnie udostępniamy klientom we współpracy z bankami, to idealne uzupełnienie dotychczasowej możliwości płacenia w terminalach płatniczych, obok tej

z wykorzystaniem kodu BLIK. Rozwiązanie, które stworzyliśmy to innowacja na skalę świata. Wierzymy, że w ramach laboratorium innowacji, tworzonego przez Huawei, powstawać będą wartościowe

i użyteczne rozwiązania, które pozwolą na udoskonalenie istniejących usług BLIKA. Cieszymy się, że możemy być częścią tego przedsięwzięcia - mówi Marcin Waldowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Produktu w Polskim Standardzie Płatności, operatorze BLIKA.

Nowe laboratorium innowacji będzie inkubatorem, w którym wspólnie z partnerami przygotowywane będą pomysły oraz realizowane projekty, obejmujące nowe usługi i produkty, odpowiadające na dynamicznie zmieniające się potrzeby konsumentów. Fin²Sec będzie stanowiło część, istniejącego już globalnego centrum badań i rozwoju Huawei. Ośrodek ten od prawie dekady zajmuje się dostarczaniem rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa produktów konsumenckich marki.

- Nasza placówka ma swój udział w opracowywaniu cyfrowych rozwiązań, tych najbardziej krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkownika, takich jak Huawei Pay czy WeChat Pay. Chcemy dzielić się naszą bogatą wiedzą i doświadczeniem z partnerami i promować nasze innowacyjne rozwiązania w ramach ekosystemu Fin²Sec - powiedział dr Jan-Erik Ekberg, szef Helsinki System Security Lab w Huawei.

Laboratorium Innowacji Cyfrowych Usług Finansowych i Bezpieczeństwa zostanie otwarte 28 września w Helsinkach. Zaproszeni goście i partnerzy będą mogli wziąć udział w prezentacjach, poświęconych bezpieczeństwu i nowym trendom w cyfrowych usługach finansowych, będą też mieli okazję zwiedzić nowy ośrodek.

