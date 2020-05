Huawei MateBook X Pro (2020) – test

Huawei odświeżyło komputer MateBook X Pro o nowe procesory Intela. Sprzęt zaskakuje lekkością oraz jakością wykonania. Do czego najlepiej nada się nowy sprzęt chińskiego producenta?

Huawei postanowiło odświeżyć swojego udanego ultrabooka z serii MateBook - urządzenie doczekało się dopisku 2020 w nazwie, jednak to nie koniec zmian, na które zdecydował się producent. W tym wypadku mamy do czynienia z nowym, dotykowym ekranem, mocniejszą kartą graficzną oraz przede wszystkim - procesorami Intela dziesiątej generacji. Jak MateBook X Pro (2020) sprawdza się w codziennym użytkowaniu?

Wygląd i obudowa

Huawei MateBook X Pro (2020) został zamknięty w cienkiej, plastikowej j obudowie. Całość jest bardzo dobrze spasowana i sprawia wrażenie "premium", po wzięciu w dłonie. Na górnej płycie wygrawerowano logo producenta - całość jest raczej minimalistyczna. Po rozłożeniu komputera możemy zobaczyć duży gładzik, wyspę z klawiaturą oraz głośniki znajdujące się na bokach samej klawiatury.

To, co od razu rzuca się w oczy to błyszczący ekran: dzięki temu posiada on jednak właściwości związanej z obsługą za pomocą dotyku.

Nad klawiaturą, w prawym górnym rogu Huawei umieściło skaner linii papilarnych do autoryzacji samego użytkownika. Po lewej znajdziemy dwa złącza USB typu C oraz port audio, a na prawej stronie komputera umieszczono jeden port USB typu A. Troszkę mało.

Największym plusem Huawei MateBook X Pro (2020) jest jego ekran - sprzęt posiada stosunek ekranu do obudowy na poziomie 93 proc, co jest świetnym wynikiem.

Zdjęcie Huawei MateBook Pro X (2020) / INTERIA.PL

Ekran i głośniki

Huawei MateBook X Pro (2020) korzysta z ekranu o przekątnej 13.9-cala IPS działającym w formacie 3:2. Urządzenie pozwala na pracę za pomocą dotyku. O ile do rozdzielczości, formatu oraz generalnego sprawowania się wyświetlacza nie można się przyczepić, tak największą wadą testowanego komputera jest błyszcząca matryca, która odbija absolutnie wszystko. W niektórych momentach może to być problematyczne - chociażby podczas pracy na zewnątrz. Wyświetlanie ciemnych kolorów potęguje poczucie patrzenia w "lustro".

Jeśli chodzi o głośniki, sprzęt Huawei spisuje się dobrze. Oglądanie filmów, materiałów multimedialnych czy słuchanie podcastów na komputerze nie stanowi problemu. Akustycznie same głośniki wypadają naprawdę nieźle i nie zdarza im się trzeszczeć czy zniekształcać przekazywanego dźwięku.

Zdjęcie Huawei MateBook Pro X (2020) / INTERIA.PL

Specyfikacja i wydajność

Pod obudową Huawei MateBook X Pro (2020) znajdziemy kilka procesorów do wyboru. Testowany model został wyposażony w układ Intel Core i7-1051U. Wszystko to w połączeniu z kartą graficzną NVIDIA GeForce MX250 oraz 16 GB pamięci RAM daje bardzo przyzwoity komfort pracy. Huawei zaimplementowało do swojego sprzętu także dysk SSD o pojemności 1 TB, który korzysta ze złącza NVMe, zapewniając tym samym szybki zapis oraz odczyt danych.

Jeśli chodzi o kulturę pracy to modelowi Huawei MateBook X Pro (2020) nie można niczego zarzucić. Sprzęt nadaje się zarówno do podstawowych zadań, jak i do bardziej wymagającej pracy - także z programami do edycji zdjęć czy też obróbki materiałów wideo. Nie zdarzyło się, aby komputer zanotował opóźnienia oraz problemy z przetwarzaniem danych. Przy wykonywaniu zadań Huawei MateBook X Pro (2020) radzi sobie dobrze w kontekście chłodzenia - wentylatorów praktycznie nie słychać, a cała konstrukcja pozostaje chłodna.

Zdjęcie Huawei MateBook Pro X (2020) / INTERIA.PL

Bateria

Huawei deklaruje, iż bateria w MateBook X Pro (2020) ma wystarczyć na około 13 godzin pracy. Urządzenie dzięki wykorzystaniu nowych procesorów Intela jest w stanie osiągnąć bardzo dobre czasy pracy na jednym ładowaniu. Osiem godzin to minimum, które będzie w stanie wytrzymać ten sprzęt na odpowiednich ustawieniach. Przy wykonywaniu bardziej zaawansowanych zadań, czas pracy będzie oczywiście spadał.

Dołączona do komputera ładowarka o mocy 65W pozwala także na ładowanie smartfonów oraz tabletów. Szybkie ładowanie MateBook X Pro (2020) pozwala uzupełnić energię komputera w 45 minut. To genialny wynik.

Zdjęcie Huawei MateBook X Pro (2020) / INTERIA.PL

Cena: Rekomendowana cena detaliczna Huawei MateBook X Pro 2020 (Intel i5) wynosi 6 999 zł, natomiast wersji z procesorem Intel i7 - 8 499 zł.

Podsumowanie

Huawei MateBook X Pro (2020) to świetny komputer do pracy. Minimalistyczny design, ergonomiczna klawiatura oraz wysoka wydajność czynią z niego sprzęt uniwersalny. Gdyby tylko cena była nieco niższa…