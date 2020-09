Hranická propast - najgłębsza jaskinia na świecie jest jeszcze głębsza

​Czeska Hranická propast, najgłębsza jaskinia na świecie, prawdopodobnie jest jeszcze głębsza.

Zdjęcie Wejście do jaskini ​Hranická propast /materiały prasowe

Kilka lat temu, zdalnie sterowany pojazd zszedł na dno systemu jaskiń słodkowodnych, ukrytych głęboko pod powierzchnią Czech. Niestety, w pewnym momencie skończył się kabel łączący robota z powierzchnią, więc nie udało się poznać maksymalnej głębokości jaskini.

Nowe szacunki wskazują, że potrzeba dwa razy dłuższego kabla, by dostać się na dno Hranická propast, najgłębszej jaskini na świecie. To oznacza, że jaskinia jest jeszcze głębsza niż nam się wydawało. Ustalenia opierają się na wielu rodzajach danych geofizycznych, włącznie z pomiarami grawimetrem. Potwierdzenie tego odkrycia, podważyłoby pochodzenie jaskini.



Badania wykazały, że wiele z tych jaskiń zawiera umiarkowane wody z pierwiastkami kwaśnymi pochodzącymi z głębokich źródeł. Wody termalne z Hranická propast pobrane z 2019 r. zawierały tylko 5-10 proc. "współczesnej wody". Doprowadziło to do przypuszczenia, że jaskinie te powstały od dołu do góry, a kwaśny wewnętrzny rdzeń naszej planet powoli pochłania wapienne skały znajdujące się powyżej.



Koncepcja ta znana jako formacja hipogeniczna nie uwzględnia specyficznej geologii i aktywności tektonicznej tego regionu.



Hranická propast to studnia krasowa położona w granicach miasta Hranice na Morawach, w kraju ołomunieckim w Czechach. W wyniku pomiaru dokonanego w 2016 r. przez polskiego nurka Krzysztofa Starnawskiego, ustalono głębokość podwodnej jaskini znajdującej się w studni na 404 m, co czyni ją najgłębszą podwodną jaskinią na świecie. Nie dotarto jednak do dna jaskini, a naukowcy szacują, że może ono znajdować się nawet na głębokości 800-1200 m.