HP wprowadza nowe urządzenia wielofunkcyjne do użytku domowego

HP wprowadza na polski rynek nowe drukarki i urządzenia wielofunkcyjne przeznaczone do użytku domowego. Wśród nich znajdują się: Deskjet 2700, Deskjet Plus 4100, DeskJet Plus Ink Advantage 6000 i DeskJet Plus Ink Advantage 6400.

Nowe urządzenia wielofunkcyjne posiadają opcje łączenia bezprzewodowego i drukowania bezpośrednio ze smartfona za pomocą wygodnej aplikacji HP Smart z funkcją faksu mobilnego. HP DeskJet Plus Ink Advantage 6475 umożliwia drukowanie dwustronne i jest wyposażony w automatyczny podajnik dokumentów obsługujący do 35 arkuszy (ADF) - wszystko po to, aby zoptymalizować czas pracy użytkownika.

Co wyróżnia modele HP DeskJet Plus Ink Advantage?

· Ekologiczny design - drukarka wpasuje się w wystrój każdego domu, nie zajmując przy tym dużo miejsca. Urządzenie zostało opracowane w oparciu o strategię HP dotyczącą zrównoważonego rozwoju - jego obudowa składa się w ponad 20% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

Inteligentny interfejs - panel sterowania został wyposażony w konfigurowalne podświetlenie, które obrazuje stan drukarki i automatycznie zapala się w razie potrzeby, powiadamiając użytkownika o jakości połączenia z siecią Wi-Fi.

Rozbudowane opcje łączności. Użytkownicy mogą wybrać najwygodniejszy dla siebie sposób podłączenia urządzenia. Oprócz standardowego połączenia za pośrednictwem wbudowanego portu USB oraz funkcji drukowania mobilnego za pomocą aplikacji HP Smart, można wykorzystać dwuzakresowy adapter Wi-Fi z funkcją samo-naprawiania, który pomaga rozwiązywać ewentualnie pojawiające się problemy. Opcja ta zapewnia większy zasięg, a także szybsze i bardziej stabilne połączenie. Modele obsługują także technologię Bluetooth 5.0, która nie tylko jest prosta w konfiguracji, ale również umożliwia rozpoczęcie drukowania już w kilka sekund.

Ostatnie miesiące wymagały od użytkowników nieoczekiwanego przejścia do pracy i nauki w trybie zdalnym, ale jednocześnie pozwoliły na nowo odkryć zalety domowych urządzeń drukujących. Dlatego z myślą o wszystkich rodzicach i nauczycielach firma HP stworzyła specjalną platformę "Print, Play & Learn" (w Polsce: "Wydruki do nauki") z materiałami do kreatywnej nauki i zabawy z młodszymi dziećmi. Jej współautorami są najlepsi dostawcy treści edukacyjnych, również polscy, np. PWN. Co więcej, już niedługo bazę platformy uzupełnią zadania i gry z kategorii robotyki, nauki i matematyki.

Informacje o cenach i dostępności

· HP DeskJet 2710 MFP będzie dostępny w Polsce już w lipcu br. w cenie 199 zł.

· HP DeskJet 2720 MFP będzie dostępny w Polsce już w lipcu br. w cenie 229 zł.

· HP DeskJet Plus 4120 MFP będzie dostępny w Polsce już w lipcu br. w cenie 399 zł.

· HP DeskJet Plus Ink Advantage 6075 MFP będzie dostępny w Polsce już w lipcu br.

w cenie 449 zł.

· HP Deskjet Plus Ink Advantage 6475 MFP będzie dostępny w Polsce już w lipcu w cenie 549 zł.