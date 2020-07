HP i Fundacja Polsat przekażą polskim szkołom i placówkom oświatowo-wychowawczym 3000 drukarek

Konieczność zamknięcia szkół, spowodowana pandemią COVID-19, dotknęła aż 91% wszystkich uczniów w 188 krajach, czyli blisko 1,5 miliarda dzieci na całym świecie . Tym samym, przeniesienie nauki do domów, wykazało znaczne braki w wyposażeniu placówek edukacyjnych, nauczycieli i rodzin w urządzenia IT, potrzebne do zdalnej pracy, ale także stanowiące niezbędnik dla nowoczesnego kształcenia w każdych warunkach. Aż 81% dyrektorów polskich szkół wskazało właśnie brak dostępu uczniów do urządzeń jako największy problem nauki zdalnej.

Firma HP zdecydowała się doposażyć najbardziej potrzebujące placówki i ośrodki szkolno-wychowawcze, domy dziecka oraz rodziny zastępcze w podstawowe narzędzia niezbędne w nowoczesnym nauczaniu, a także szpitale, które wciąż zmagają się z COVID-19. Wraz z Fundacją Polsat, jedną z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, od ponad dwudziestu lat kierującą swoją pomoc do dzieci i ich rodziców, producent przekaże 3000 nowych drukarek HP Neverstop Laser o łącznej wartości ok. 2,6 mln zł. Przekazanie odbędzie się na podstawie zgłoszeń nadesłanych do Fundacji Polsat, zgodnie z regulaminem, znajdującym się na stronie organizacji.

- W HP jesteśmy głęboko przekonani o tym, że edukacja stanowi podstawowe prawo człowieka, które może poprawić życie każdego z nas, niezależnie od miejsca, z którego pochodzimy. Jednocześnie wierzymy w technologię działającą w służbie ludzkości, która w tym przypadku wspiera budowanie równych szans w kształceniu na najwyższym poziomie - tłumaczy Vitaly Matyushenko, Dyrektor Zarządzający, HP Inc Polska - Dlatego też, we współpracy z Fundacją Polsat, chcemy wesprzeć polskie placówki edukacyjne przekazując im najnowsze na rynku, oszczędne i wydajne drukarki HP Neverstop.

Fundacja Polsat, która aktywnie wspiera wszelkie inicjatywy przysługujące się zdrowiu i poprawie warunków życia najmłodszych, obecnie angażuje się również w pomoc mającą na celu wyposażenie

w sprzęt najbardziej potrzebujących.

- Walka z pandemią ma różne oblicza. Głównie widzimy tych na pierwszej linii frontu, czyli służbę zdrowia. Ale epidemia dotknęła także setki tysięcy dzieci, których codzienna edukacja przybrała ostatnio inny obraz. Jako Fundacja Polsat na pierwszym miejscu stawiamy zdrowie i dobro najmłodszych, wspieramy również tych, którzy starają się by każdy ich dzień był lepszy i nabierał radosnych barw. Cieszymy się, że dzięki współpracy z firmą HP możemy przekazać sprzęt tym, którzy na co dzień są odpowiedzialni za edukację młodych ludzi - mówi Krystyna Aldridge-Holc, Prezes Fundacji Polsat.

Dzięki wspólnemu programowi HP i Fundacji Polsat "Drukuj z uśmiechem", polskie instytucje edukacyjne, wychowawcze oraz rodziny zastępcze otrzymają najnowszy model drukarki HP Neverstop Laser, w zestawie z tonerem, który wystarczy do wydrukowania nawet do 5000 stron, co w praktyce oznacza od kilku miesięcy do kilku lat użytkowania bez dodatkowych kosztów. HP Neverstop Laser to pierwsza na świecie drukarka bez kartridży, z systemem samodzielnego napełniania, prosta w obsłudze, a przede wszystkim niedroga w użytkowaniu, zarówno w warunkach domowych, jak i w placówkach oświatowych. Wartość wkładu HP na rzecz projektu wynosi blisko 2,6 mln zł.

Dla Fundacji Polsat, to już kolejna inicjatywa mająca na celu wsparcie placówek edukacyjnych, rodzin zastępczych oraz szpitali w czasie pandemii. Do tej pory Fundacja przekazała 2200 tabletów z Internetem dla dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych. Fundacja zakupiła także środki ochrony osobistej za ponad 6 mln złotych. Do lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych w całej Polsce, będących dzisiaj na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem, trafiły m.in. trzywarstwowe maseczki chirurgiczne, maski P2 oraz P3, rękawiczki ochronne, przyłbice twarde, płyn do dezynfekcji powierzchni, kombinezony, gogle medyczne, maski chirurgiczne, maski KN 95 P2 oraz respiratory.