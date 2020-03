HP Envy 13 - test

Sprawdzamy laptopa Envy 13 (aq0000nw) firmy HP - według producenta ma to być wszechstronny komputer przenośny. Czy 13-calowy Envy potrafi rzeczywiście aż tak wiele? Odpowiedź w teście.

Można odnieść wrażenie, że na rynku komputerów przenośnych zapanował duży podział na kategorię laptopów: sprzęt do pracy, sprzęt do grania I tak dalej. Tymczasem "komputer do wszystkiego" to urządzenie nadal w cenie, a wszechstronny laptop często wykorzystywany jest przez więcej niż jednego członka gospodarstwa domowego. Czy HP Envy 13 rzeczywiście zalicza się do tej kategorii? .

Design i wykonanie

Testowany sprzęt przyciąga wzrok - to nie ulega wątpliwości. Obudowa została w pełni wykonana z aluminium, a przed otwarciem komputer przypomina smukły album w metalicznej (na rynku jest jeszcze czarna wersja obudowy) oprawce z nowym logo HP. Całkowita waga komputera to 1,28 kg, a jego wymiary wynoszą: 14.7 mm na 307 mm na 211 mm. Biorąc pod uwagę całościowe gabaryty, taką wagę można uznać za odpowiednią. Na rynku oczywiście znajdziemy lżejsze laptopy, ale nie reprezentują one tego segmentu cenowego.

Porty w opisywanym modelu umieszczono po lewej i prawej stronie. Co znajdziemy po bokach? Port USB 3.1 Type-C, dwa porty USB 3.0 Type-A (po obu stronach), port audio i slot na karty microSD (należy to pochwalić). Standardowy pakiet rozwiązań, jak na komputery tego typu. Producent pamiętał o czytniku linii papilarnych i całkiem sporej wielkości gładziku. Komputer ma cztery głośniki, a system audio powstał we współpracy z firmą Bang & Olufsen - już w tym momencie możemy zdradzić, że głośniki grają poprawnie. Nie ma co jednak liczyć na wyjątkową jakość audio.

Odpowiednio sprofilowana klawiatura sprawdzi się dobrze podczas krótszych i dłuższych sesji. Przyciski są podświetlane. Kultura pracy na laptopie może zostać opisana jako naprawdę dobra. Głośność pracy wentylatora nie budzi zastrzeżeń. Adapter ma wielkość powerbanku.

Zdjęcie HP Envy 13 / INTERIA.PL

Podsumowując, wizualnie HP Envy 13 prezentuje się ponadprzeciętnie, od razu przywodząc na myśl komputery z wyższej półki cenowej. Pora uruchomić sam sprzęt .

Ekran, specyfikacja i użytkowanie

Mający 13,3 cala wyświetlacz posiada matrycę TFT IPS i matową powierzchnię. Ekran jest bezramkowy, całość prezentuje się bardzo nowocześnie. Rozdzielczość? Full HD. Oferuje on dobre odwzorowanie kolorów, odpowiedni poziom jasności i ostrości.

Testowany model miał następującą konfigurację: procesor Intel Core i5-8265U (ósma generacja), dysk SSD o pojemności 512GB, 8GB pamięci RAM DDR4 i kartę GeForce MX250 z 2GB VRAM. Jest to dobra, standardowa specyfikacja dla komputera opisanego wcześniej jako wszechstronny. Dzięki takiej propozycji możemy mówić o czym znacznie więcej niż laptopie do pracy i internetu.

Zdjęcie HP Envy 13 / INTERIA.PL

Przez ponad trzy tygodnie korzystania z HP Envy 13, oprócz wspomnianej pracy i internetu, oglądaliśmy na komputerze filmy, montowaliśmy proste materiały wideo, a także graliśmy korzystając z tytułów dostępnych w ramach Xbox Game Pass Ultimate. Podczas tego ostatniego Envy dał sobie nawet radę z takimi tytułami jak trójwymiarowa przygodówka "A Plague Tale: Innocence". Mniej wymagające pozycje tym bardziej nie były dla niego wyzwaniem.

Zdjęcie HP Envy 13 / INTERIA.PL

W trakcie testów nie odnotowaliśmy jakichkolwiek znaczących problemów, spadów efektywności lub "zwisów". Komputer obsługuje Wi-Fi w standardzie 802.11 ac i technologię Bluetooth.

Bateria i czas pracy

Pojemność baterii wynosi 53 Wh. W praktyce możemy mówić o około pięciu godzinach standardowej pracy i około trzech godzinach w przypadku intensywnego korzystania z ekranu (film) z jednoczesnym pobieraniem danych w tle. Jeśli gramy w bardziej wymagające tytuły (korzystające z karty graficznej), czas pracy ulega dalszemu zmniejszeniu. Taki wynik globalnie można uznać za przeciętny. Wystarczy większości użytkowników i nie jest zaskakujący w tym segmencie produktowym, ale można się było spodziewać osiągów lepszych o około 20 do 30 proc.

Zdjęcie HP Envy 13 / INTERIA.PL

Podsumowanie

HP Envy 13 dobrze wywiązuje się ze swojego podstawonego zadania - bycia wszechstronnym, świetnie prezentującym się laptopem. Jeśli poszukujemy tego typu komputera przenośnego za około 4000 zł - definitywnie warto rozpatrzyć zakup opisywanego modelu.

Cena: około 4200 zł