Hornet’s Nest ("Gniazdo szerszeni") to prawdziwa bomba złośliwego oprogramowania. Kampania hakerska na dużą skalę atakuje organizacje na całym świecie kradnąc informację i kryptowaluty.

Zdjęcie Hornet's Nest kompleksowym atakiem malware /123RF/PICSEL

Hornet’s Nest to akcja wykryta przez badaczy Deep Instinct. Całość opiera się na inteligentnej liczbie ataków z wykorzystaniem różnego, złośliwego oprogramowania: trojanów, skryptów do kradzieży kryptowalut oraz tylnych furtek pozwalających na dostęp do wybranego urządzenia. Ataki wykorzystujące Hornet’s Nest zostały skierowane na Europę oraz Stany Zjednoczone.

Reklama

Kampania Hornet’s Nest wykorzystywane przez hakerów nie jest bardzo zaawansowana, ale badacze zauważają, iż tego rodzaju atak wykorzystujący kilka rodzajów złośliwego oprogramowania może być bardzo uciążliwy dla atakowanych organizacji - szczególnie biorąc pod uwagę wszystkie dane, które mogą zostać wykradzione.

Najskuteczniejszą obroną przed Hornet’s Nest pozostaje aktywne monitorowanie portów internetowych oraz stosowanie poprawek do systemów operacyjnych.