Hoover H-KEEPHEAT 700 - takiego piekarnika jeszcze nie było

Firma Hoover zaprezentowała H-KEEPHEAT 700, czyli pierwszy i jedyny piekarnik przeznaczony zarówno do gotowania, jak i konserwowania żywności.

Zdjęcie Hoover H-KEEPHEAT 700 /materiały prasowe

Dzięki nowoczesnym urządzeniom AGD przygotowanie posiłków jest naprawdę proste. Hoover, z nowym piekarnikiem H-KEEPHEAT 700 i technologią Exever, idzie jednak o krok dalej - rezygnuje z konieczności zamrażania i ponownego podgrzewania potraw, zamiast tego utrzymując je w idealnej do serwowania temperaturze przez okres aż do 7 dni. Przechowywane w niższej, energooszczędnej temperaturze jedzenie jest tak dobre, jak gotowane od zera tego samego dnia. To rozwiązanie idealne dla osób prowadzących intensywny tryb życia, które nie idą na kompromis w zakresie jakości codziennych posiłków.



Technologia Exever polega na bardzo precyzyjnej kontroli temperatury podczas gotowania. Po przygotowaniu posiłku uszczelniasz pojedyncze porcje w paczkach próżniowych lub wkładasz je do pojemników wielokrotnego użytku. Następnie, w zależności od rodzaju żywności, umieszczasz je z powrotem w piekarniku w celu przechowywania w temperaturze od 63°C do 70°C. Technologia ta pozwala uniknąć utraty wartości odżywczych i zachować delikatność, smak oraz aromat potraw aż do momentu podania. Ugotowane jedzenie, po zamknięciu, możesz też zamrozić lub włożyć do lodówki, a w razie potrzeby podgrzać w H-KEEPHEAT. Przechowywanie w pojedynczych porcjach pozwala zredukować ilość marnowanego jedzenia.



H-KEEPHEAT to piekarnik o pojemności 75 litrów, który można podzielić na dwie komory. Jedna zachowuje funkcje piekarnika, podczas gdy druga odpowiada za przechowanie żywności w określonych temperaturach, chroniąc ją przed rozwojem bakterii i utrzymując na optymalnym poziomie pod względem walorów smakowych i korzyści odżywczych. Dzięki separatorowi można także przygotowywać różne posiłki w tym samym czasie - w różnych temperaturach i z zastosowaniem odrębnych funkcji. H-KEEPHEAT jest również wysokiej klasy piekarnikiem konwekcyjnym i może być używany jako tradycyjny piekarnik.



H-KEEPHEAT pozwala gotować bezpośrednio z surowych składników, w woreczkach foliowych sous vide, w niskiej temperaturze (70-100°C) zapewniającej kruchość i soczystość żywności, szczególnie w przypadku mięsa. Metoda sous vide, stosowana przez profesjonalnych kucharzy, zapewnia najlepsze wyniki ograniczając zużycie tłuszczu, soli i przypraw przy pełnym poszanowaniu dla właściwości odżywczych oraz smaku, kolorów i aromatów. Dzięki piekarnikowi H-KEEPHEAT możesz osiągać te same doskonałe efekty we własnej kuchni.



Cykl pyrolitycznego czyszczenia umożliwia usunięcie wszystkich złogów tłuszczu i pozostałości po pieczeniu poprzez spalenie ich w temperaturze prawie 500°C. Do dyspozycji są dwa wstępnie ustawione cykle pyrolityczne: ECO PYROCLEAN, który czyści średnio zabrudzony piekarnik (działa przez 90 minut) i SUPER PYROCLEAN przeznaczony dla mocnych zabrudzeń (działa przez 120 minut). Przeprowadzenie czyszczenia pyrolitycznego natychmiast po ugotowaniu pozwala wykorzystać ciepło resztkowe, oszczędzając w ten sposób energię.



Czytelny interfejs z obsługą tekstu prowadzi użytkownika przez różne możliwości urządzenia i przepisy za pomocą komunikatów tekstowych. Piekarnikiem z funkcją Wi-Fi można także łatwo sterować za pomocą dedykowanej aplikacji Hoover Wizard.



Piekarnik Hoover H-KEEPHEAT 700 dostępny jest w Studiach Mebli Kuchennych w cenie 3499 zł.