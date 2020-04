Hoover H-FREE 500 - test odkurzacza bezprzewodowego

Odkurzacz bezprzewodowy 2w1 to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcą szybko i bez wysiłku zadbać o porządek we własnym domu oraz samochodzie. Marka Hoover wprowadziła na rynek serię odkurzaczy H-FREE, które pomogą uporać się ze sprzątaniem dowolnych powierzchni w domu. Przetestowaliśmy model H-FREE 500.

Zdjęcie Hoover H-FREE 500 /materiały prasowe

Pionowe odkurzacze bezprzewodowe z roku na rok zdobywają nowych zwolenników. Przedstawicielem tej rodziny urządzeń jest Hoover H-FREE 500, z którym mieliśmy okazję spędzić trochę czasu. Jak spisał się na placu boju? Dowiecie się tego w poniższej recenzji.

Możliwości i akcesoria

Reklama

Sierść zwierząt na sofach, rozsypane płatki na stole czy kurz w trudno dostępnych miejscach? Dla odkurzaczy z serii H-FREE to nie problem. Zostały one zaprojektowane tak, aby w łatwy sposób zadbać o czystość wszystkich powierzchni w domu. Główną zaletą odkurzacza jest obrotowy korpus, który pozwoli dotrzeć do nawet najbardziej niedostępnych miejsc, takich jak przestrzeń w narożnikach lub pod meblami.



Zdjęcie Hoover H-FREE 500 / materiały prasowe

Znajdujący się w zestawie szeroki wybór akcesoriów ułatwi czyszczenie różnych powierzchni i dotarcie do wszelkich zakamarków, pomoże nawet w sprzątaniu wysokich regałów z książkami. Odkurzacze wyposażone są m.in. w zintegrowaną szczotkę, która czyści delikatne powierzchnie czy zanieczyszczenia z blatów kuchennych. Dodatkowa końcówka szczelinowa pozwoli usunąć kurz z ciasnych narożników i listew podłogowych.



Najlepszym elementem zestawu jest elektroszczotka z podświetleniem LED (3 mocne diody z przodu), która wykryje kurz nawet w najciemniejszych zakamarkach domu. A małą turboszczotkę z pewnością docenią wszyscy właściciele czworonogów. Doskonale sprawdzi się ona w usuwaniu sierści domowych pupili z dywanów i mebli tapicerowanych.

Lekka konstrukcja

Odkurzacze z serii H-FREE to jedne z najlżejszych odkurzaczy bezprzewodowych na polskim rynku. Model H-FREE 500 waży zaledwie ok. 2,5 kg i może być używany nawet przez dziecko! Odkurzacz jest bardzo zgrabny i zwrotny, co ułatwia manewrowanie podczas sprzątania.



Zdjęcie Hoover H-FREE 500 / materiały prasowe

Dodatkowym bonusem jest odkurzacz samochodowy, w który możemy zamienić H-FREE 500 tylko jednym ruchem. Po takiej transformacji moc ssania nie jest tak duża jak w standardowej wersji, ale i tak wystarczy do zniwelowania wszelkich śladów kurzu.



Firma Hoover zadbała również o to, aby użytkownicy odkurzacza nie mieli kontaktu z alergenami, nawet w momencie opróżniania pojemnika na kurz. Zapewnia to system One Touch, dzięki któremu łatwo i szybko usuniesz brud z pojemnika, bez zbędnego kontaktu z zanieczyszczeniami.



Czas pracy na baterii i ładowanie

Czas pracy odkurzacza bezprzewodowego to jedna z kluczowych cech, na które zwracają uwagę osoby posiadające mieszkania lub domy o większej powierzchni. Odkurzacze marki Hoover wyposażone są w baterię litowo-jonową, dzięki której czas pracy na jednym ładowaniu wynosi do 40 minut, co z pewnością wystarczy do sprzątnięcia większości domów i samochodów.



Zdjęcie Hoover H-FREE 500 / materiały prasowe

W każdym z modeli znajduje się również wskaźnik informujący o rozładowanej baterii. Po zakończonym odkurzaniu w łatwy sposób można naładować baterię, ponieważ akumulator w odkurzaczach został zaprojektowany tak, aby sprawnie dało się go wypiąć i podłączyć do prądu. To doskonałe rozwiązanie, z którego przykład powinni wziąć inni producenci!



Podsumowanie