Honor 50 pojawia się na przeciekach

Honor 50 pojawił się w postaci renderów, które trafiły do sieci. Urządzenie bardzo przypomina serię smartfonów P50, która już niebawem zostanie zaprezentowana przez Huawei.

Zdjęcie Honor 50 - render / fot. SlashGear / materiał zewnętrzny

Reklama

Honor przygotowuje się do wydania swojego nowego, flagowego smartfona. Chiński producent będzie prezentował pierwsze urządzenie od czasu, kiedy działa niezależnie oraz został sprzedany przez Huawei. Na urządzenia Honor powrócą usługi Google i jest bardzo prawdopodobne, że cały sprzęt będzie korzystał z platformy Qualcomm Snapdragon.

Reklama

Do sieci przedostał się render tylnej obudowy Honora 50 i trzeba przyznać, że wygląda on bardzo podobnie do serii P50, która ma zostać zaprezentowana przez Huawei. W tym przypadku również już jakiś czas temu mogliśmy oglądać pełnoprawne grafiki prezentujące samego smartfona.

Honor pokaże model 50 już podczas specjalnej konferencji 16 czerwca 2021 roku - nie trzeba będzie więc długo czekać, aby zobaczyć czy plotki się oficjalnie potwierdzą.

Choć sam układ na tylnej obudowie Honora 50 jest bardzo podobny do tego, który możemy zobaczyć w Huawei P50, bliższe spojrzenie pokazuje pewne różnice. Konkretniej chodzi o sam aparat fotograficzny, który będzie wykorzystywał do działania aż cztery sensory.

Sprawdź najnowsze promocje i korzystaj z listy zakupowej ding.pl