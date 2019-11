Od najbliższego czwartku w ofercie sklepów sieci Biedronka dostępna będzie nowość - odkurzacz Hoffen 800W SuperSilent. Polski producent mówi o cichej pracy (jedynie 68 dB), najwyższej efektywność energetycznej, a mocy 800W i filtrze HEPA 12, który filtruje do 99,5 proc. zanieczyszczeń.

Zdjęcie Hoffen 800W SuperSilent /materiały prasowe

Urządzenie wyróżnia się pracą na poziomie 68 dB, z tego względu to najbardziej cichy odkurzacz w swojej klasie cenowej - tak twierdzi producent. Odkurzacz HOFFEN charakteryzuje się także wysoką mocą ssania tj. 800W z regulacją znajdującą się na korpusie. Taka moc, przy wsparciu High Efficiency Technology w połączeniu z funkcjonalną szczotką ActiveBrush zapewniają najwyższe parametry sprzątania w tej kategorii.

Reklama

W środku znajdziemy nasadek do rury: do dywanów i szczelin. Sama szczotka ActiveBrush dobrze zbiera kurz oraz włosy czy sierść, natomiast dzięki różnym końcówkom z powodzeniem odkurzymy w trudno dostępnych miejscach: za meblami, w narożnikach czy pod sufitem, a po wszystkim schowamy je do schowka pod górną pokrywą urządzenia. Ponadto, HOFFEN 800W jest wyposażony w filtr HEPA 12, który filtruje do 99,5 proc. zanieczyszczeń: zarówno tych mechanicznych jak i organicznych, takich jak grzyby i roztocza.

Urządzenie ma też worek na kurz o dużej pojemność 3 litrów. Sprzęt posiada teleskopową rurę i długi kabel, dzięki czemu oferuje duży zasięg sprzątania aż do 8 metrów. Odkurzacz wyposażono też we wskaźnik obciążenia oraz automatyczny zwijacz przewodu.

Zdjęcie Hoffen 800W SuperSilent / materiały prasowe

Urządzenie posiada certyfikat jakości wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TUV Rheinland, która potwierdza, że zbadała go pod kątem użyteczności.

Produkt dostępny będzie w ofercie wszystkich sklepów sieci Biedronka od 14 do 28 listopada br. lub do wyczerpania zapasów.

Odkurzacz HOFFEN 800W SuperSilent - cena: 249 zł.