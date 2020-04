Koncern WarnerMedia poinformował o dniu premiery swojej najnowszej usługi streamingowej. HBO Max ma być prawdziwym pogromcą Netflixa.

Zdjęcie HBO Max wystartuje 27 maja /AFP

Choć grupa WarnerMedia ma już pod swoimi skrzydłami kilka podobnych serwisów, HBO Max ma być największym i najbardziej rozbudowanym pod kątem dostępnych materiałów i jakości ich udostępniania.

Reklama

Ma on łączyć pełną ofertę HBO ze wszystkimi dostępnymi produkcjami Warner Bros, wliczając w to materiały z kanałów CNN, TNT, TBS, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll i Rooster Teeth.

Co więcej, HBO Max ma mieć wyłączność na najbardziej popularne seriale, w tym tak rozpoznawalne tytuły jak "Przyjaciele", "Doctor Who", a nawet "Ulica Sezamkowa".

Niestety za to wszystko trzeba będzie sporo zapłacić. Cena HBO Max ma wynosić 14,99 dol. za miesiąc. To o ponad 2 dol. więcej niż w przypadku Netflixa. Mimo to WarnerMedia zakłada, że do końca 2025 powinno przyciągnąć do swojej usługi ok 90 milionów użytkowników.

Premiera w USA już 27 maja. Na obecną chwilę nie wiadomo nic na temat startu usługi w innych krajach. Należy również uwzględnić różnicę w ofercie programowej spowodowaną kwestiami licencyjnymi.