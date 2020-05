HBO Max, najnowsza usługa streamingowa koncernu WarnerMedia jest od dzisiaj dostępna dla użytkowników w USA.

Jaka jest różnica pomiędzy HBO/HBO GO a HBO Max? Najprostsza odpowiedź brzmi: HBO Max to wszystko, co oferuje HBO GO, plus dodatkowy, tworzony z myślą wyłącznie o HBO Max content wideo. W USA abonenci usługi HBO Now nie muszą płacić za HBO Max.



Choć grupa WarnerMedia ma już pod swoimi skrzydłami kilka podobnych serwisów, HBO Max ma być największym i najbardziej rozbudowanym pod kątem dostępnych materiałów i jakości ich udostępniania.

Platforma ma łączyć pełną ofertę HBO ze wszystkimi dostępnymi produkcjami Warner Bros, wliczając w to materiały z kanałów CNN, TNT, TBS, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll i Rooster Teeth.

Bob Greenblatt, szef HBO Max, powiedział w rozmowie z Peterem Kafką, że startująca oferta jest kompleksowa i będzie sukcesywnie rozbudowywana o kolejne treści.



HBO Max - jakie filmy i seriale?



Da to dostęp do ponad 10 tysięcy godzin materiałów multimedialnych w jakości premium, zawierających takie hitowe produkcje jak "Władca Pierścieni", "Gra o Tron czy "Przyjaciele". Nie zabraknie również bajek oraz japońskiego anime. Od samego początku HBO Max ma zaoferować 10 tysięcy godzin materiałów multimedialnych w jakości premium.

Ponadto firma stworzyła specjalne skrzydło produkcyjne Warner Max, które ma zająć się tworzeniem materiałów wideo specjalnie pod kątem HBO Max. Nieoficjalnym celem będzie produkcja od 8 do 10 filmów rocznie. Dodatkowe treści powstające wyłącznie z myślą o HBO Max to m.in. specjalna reżyserska wersja filmu "Ligia Sprawiedliwości", tak zwany Snyder Cut, czyli wyczekiwana przez fanów wersja reżyserska filmu. Przeznaczono na nią osobny, całkiem pokaźny (więcej niż 30 mln dolarów) budżet. Co ponadto? M.in. horror w odcinkach "Lovecraft country" i serial obyczajowy "Love Life".

Zdjęcie Ligia Sprawiedliwości - wersja o nazwie Snyder Cut - trafi do HBO Max w 2021 roku / materiały prasowe

"Nasze treści przeszły selekcję. Nie zamierzamy zaoferować ludziom tysięcy godzin produkcji, których nikt nie chce oglądać" - tłumaczy Greenblatt. Ze względu na pandemię nie udało się m.in. nakręcić specjalnego spotkania (tzw. reunion show) obsady "Przyjaciół". Wszystkie odcinki kultowego serialu mają być jednym z kluczowych elementów kampanii promocyjnej HBO Max. "Udało się nam zrealizować 95 proc. planów na start" - podsumowuje szef HBO Max.



HBO Max - ile będzie kosztował?



Niestety za to wszystko trzeba będzie sporo zapłacić. Cena HBO Max ma wynosić 14,99 dol. za miesiąc. To o ponad 2 dol. więcej niż w przypadku Netflixa. Mimo to WarnerMedia zakłada, że do końca 2025 powinno przyciągnąć do swojej usługi ok 90 milionów użytkowników.

HBO Max - co z polską premierą?



W tym momencie nie znamy daty premiery polskiej wersji HBO Max. Trudno powiedzieć, czy platforma trafi w ogóle do naszego kraju. Możliwe, że Warner skupi się na rozbudowie oferty HBO GO. Wspomniany serial "Love Life" debiutuje w tym tygodniu w polskiej ofercie HBO GO.