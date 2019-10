Serwis HBO Max doczekał się realnej daty startu. Wraz z nią poznaliśmy także cenę abonamentu, który trzeba będzie zapłacić za kolejny serwis streamingowy. Czy to wszystko będzie się opłacać?

Branża streamingowa zaczyna być coraz bardziej nasycona ofertami różnych marek. W listopadzie bieżącego roku wystartuje Disney+, który docelowo ma stać się popularniejszy od Netflixa. Swoich sił chce spróbować także HBO z usługą Max. Czym będzie mógł z kolei pochwalić się ten serwis?

HBO Max ma oficjalnie wystartować już w maju 2020 roku. Twórcy nie podali żadnej, konkretnej daty, jednak miesiąc czasu jest dobrym przedziałem czasowym. To, co może martwić najbardziej, to cena abonamentu, którą trzeba będzie zapłacić za HBO Max - w tym przypadku wyniesie ona 14,99 dolara miesięcznie (około 60 złotych). Twórcy usługi mają nadzieję, że treść dostępna na platformie obroni się sama i skusi użytkowników do wydania tak dużej kwoty na miesięczny abonament.

HBO Max od samego początku będzie posiadało podpisane umowy z takimi podmiotami, jak CNN, TCM, TNT, Cartoon Network, a także DC Universe. Największą zaletą serwisu ma być dystrybucja treści znajdujących się bezpośrednio pod marką WarnerMedia. Na platformie znajdziemy więc nie tylko materiały dla dzieci, ale również takie klasyki kina, jak chociażby Casablanca. W samej usłudze nie zabraknie popularnych profili indywidualnych dla każdego z użytkowników, a także specjalnego systemu rekomendacji "dla wszystkich" mającego podpowiadać kolejne materiały do przyswojenia.

HBO Max może na pierwszy rzut oka kusić dostępem do ogromnego katalogu, wśród którego znajdą się także znacznie starsze produkcje sprzed lat. Obecnie serwis będzie posiadał jednak największy, miesięczny abonament. Za HBO Max w kontekście płatności plasuje się Netflix. Trzecie miejsce okupuje Hulu, a następnie serwisy przeznaczone na rynek amerykański. Najtańszą ofertę proponuje Disney+ oraz Apple TV+.

Czy z tak wysoką ceną abonamentu ten pomysł ma jednak szansę na sukces? Twórcy szacują, iż do 2025 roku z platformy skorzysta od 75 do 90 milionów użytkowników. Pozostaje więc tylko życzyć im powodzenia.