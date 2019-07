Od 2020 roku będziemy mogli skorzystać z nowego serwisu streamingowego HBO Max. Inicjatywa Warner Media ma być kolejną, ciekawą propozycją dla osób korzystających z cyfrowej rozrywki.

Zdjęcie Warner Media uruchamia nową usługę VOD /materiały prasowe

Ilość miejsca na rynku streamingowym staje się coraz mniejsza. Już teraz mamy dostęp do takich platform, jak Netflix, Amazon Prime czy HBO GO. Wkrótce wśród wymienionej grupy pojawi się także Disney Plus czy Apple TV+. Okazuje się, że to jeszcze nie koniec dobroci. Warner Media poinformowało o planach związanych z uruchomieniem własnego serwisu streamingowego. Platforma została nazwana HBO Max i będzie nieco różnić się od HBO GO, z którego obecnie mogą korzystać Polscy użytkownicy. Co zaoferuje kolejny serwis VOD?

HBO Max wystartuje już w 2020 roku. W serwisie streamingowym otrzymamy dostęp głównie do oryginalnych produkcji Warner Bros oraz New Line, a także stacji telewizyjnych takich, jak HBO, The CW, CNN, TNT, TCM, Cartoon Network, Audlt Swim czy Crunchyroll. Co to oznacza dla przeciętnego użytkownika? W skrócie: prostszy dostęp do hitowych produkcji takich, jak Władca Pierścieni, Gra o Tron czy Riverdale. Nie zabraknie również bajek oraz japońskiego anime. Od samego początku HBO Max ma zaoferować 10 tysięcy godzin materiałów multimedialnych w jakości premium. Warner Media będzie również sukcesywnie dodawać nowe treści na przestrzeni kolejnych lat.

Wideo HBO Max - oficjalny zwiastun

Największą niewiadomą pozostaje nic innego, jak cena oraz dostępność usługi. Nie wiadomo, ile Warner Media zażyczy sobie za miesiąc korzystania z platformy HBO Max na początku oraz w późniejszym okresie. Plotki wskazują na przedział między 15, a 18 dolarami na przestrzeni miesiąca - w przeliczeniu na złotówki daje to nieco ponad 50 złotych. Twórcy nie zdradzili także, czy HBO Max będzie ograniczone jedynie do Stanów Zjednoczonych czy też z samej platformy będą mogli skorzystać również użytkownicy z innych regionów świata.

W dobie serwisów agresywnie walczących o uwagę, a przede wszystkim nasz portfel, strategia wprowadzenia HBO Max do Polski wydaje się rozsądna.