HarmonyOS 2 - pierwsze smartfony Huaweia otrzymują ważną aktualizację

Test Huawei MatePad 11 i HarmonyOS 2.0

Nie da się ukryć, że Huawei ma problem, od kiedy w ofercie ich smartfonów próżno szukać usług Google. Gigant spadł z piedestału i teraz musi ustąpić miejsca nowym producentom takim jak Xiaomi, OPPO i Realme. Firma nie zamierza poddać się bez walki i szuka sposobu na powrót do łask użytkowników smartfonów. Pomóc ma im w tym nowe oprogramowanie HarmonyOS jako alternatywa dla Androida i iOSa.

Huawei rozpoczyna wdrażanie nowego systemu do swoich flagowców. Niestety na HarmonyOS 2 mogą na razie liczyć jedynie chińscy posiadacze smartfonów. To się zmieni, szczególnie, że Huawei planuje wprowadzić oprogramowanie nie tylko do nowych modeli, ale także do wydanych kilka lat temu. Producent zapewnia, że HarmonyOS odegra ważną rolę w ekosystemie Huaweia. Póki co, producent ujawnił listę 65 modeli, które mogą liczyć na aktualizację oprogramowania. Jednocześnie Huawei zapowiedział, że docelowo z HarmonyOS będą mogli korzystać użytkownicy ponad 100 różnych modeli.

Zdjęcie Lista smartfonów oczekujących na aktualizację jest długa / materiały prasowe

Podczas premiery smartfonów z serii P50, Yu Chengdong ujawnił, że już drugiego czerwca system HarmonyOS posiadało ponad 40 milionów użytkowników. Daje to wynik około ośmiu pobrań na sekundę. Według planów firmy aż 300 milionów urządzeń będzie działało na HarmonyOS, z czego 200 milionów to będą urządzenia Huaweia, a reszta zewnętrznych firm.

Jedną z najciekawszych funkcji, która zostanie wprowadzona przez najnowszą aktualizację jest multi-camera mode. Jest to tryb pozwalający na sterowanie z pozycji smartfona kilkoma urządzeniami połączonymi przez sieć Wi-Fi w celu zrobienia zdjęcia z różnych perspektyw lub pstryknięcia fotografii zdalnie.

Sporego usprawnienia doczekał się także system powiadomień. Od teraz użytkownicy będą mieli do nich łatwy dostęp poprzez przeciągnięcie palcem w prawo lub w lewo, bez konieczności ich usuwania. Dodatkowo system będzie wspierał wygodny system widgetów oraz pomocny pasek zadań podczas grania.

Własne oprogramowanie w postaci HarmonyOS jest na pewno krokiem w dobrą stronę, by wrócić do łask użytkowników. Niestety, mimo ciekawych nowych funkcji, w obecnej postaci może to nie wystarczyć, by znacząco poprawić wyniki sprzedażowe.

Aktualnie niewiele wiadomo o globalnej premierze HarmonyOS, jednak producent zapewnia, że odbędzie się ona do końca bieżącego roku. Wielu użytkowników na pewno zastanawia się, czy po aktualizacji do nowego systemu nadal będą mogli używać z pakietu usług Google. Huawei uspokaja, że smartfony, które do tej pory z nich korzystały, nadal będą mogły to robić.

