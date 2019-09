Na polskim rynku debiutuje zestaw kina domowego Harman Kardon Surround. Co oferuje ten kosztujący ponad 10 tys. zł zestaw.

Harman Kardon Surround to bezprzewodowy system kina domowego z dźwiękiem przestrzenny i wbudowaną funkcją Chromecast oraz prostotą konfiguracji.

Jednym z podstawowych atutów systemu Harman Kardon Surround jest dźwięk przestrzenny 5.1 z głośnikami bezprzewodowymi - bez gąszczy długich przewodów i skomplikowanej konfiguracji.

Systemy Harman Kardon Surround może stanowić centrum rozrywki, do którego można podłączyć wszystkie urządzenia w technologii 4K za pomocą interfejsu HDMI z HDCP 2.2. Dzięki złączu HDMI ARC wystarczy podłączyć go jednym przewodem do telewizora. Natomiast muzyka może być odtwarzana strumieniowo z ponad 200 serwisów online za pomocą technologii Wi-Fi, dzięki funkcji Chromecast. Muzyka może być również przesyłana bezprzewodowo za pomocą smartfona lub tabletu.

Specyfikacja techniczna:

Stosunek sygnału do szumu: >80 dB

Całkowita moc wyjściowa: 370 W RMS

Zasilanie: 100-240V~50/60Hz

Zużycie prądu w stanie uśpienia: < 2,0 W

Moc nadajnika 5G WISA: < 14 dBm

Modulacja dla standardu 5G WISA: OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM

Zakres częstotliwości nadajnika 5G WISA: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz

Wymiary (szer. x wys. x gł.):

Subwoofer: 121,7mm x 396,8mm x 496mm (4,8 x 15,6 x 19,5 cali)

Głośnik satelitarny: 86mm x 274mm x 105mm (3,4 x 10,8 x 4,1 cali)

Głośnik centralny: 106mm x 73mm x 365mm (4,2 x 2,9 x 14,4 cali)

Adapter do przesyłania strumieniowego: 155mm x 60mm x 305mm (6,1 x 2,4 x 1,2 cali)

Masa: 17.6 kg (38.8 lb)

Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 562 mm x 456 mm x 504 mm (22,1 x 17,9 x 19,8 cali)

Masa brutto z opakowaniem: 25 kg (55.3 lb)

Sugerowana cena detaliczna: 10 499 zł