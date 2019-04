Marka Hama chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom użytkowników prezentuje stację dokującą USB-C, która wyposażona jest w różnego rodzaju porty.

Stacja dokująca 7w1 marki Hama to urządzenie, które pozwoli podłączyć kilka akcesoriów jednocześnie przy zachowaniu superwysokiej szybkości transferu danych do 5 GBps. Niezależnie, czy posiadamy PC, notebook, MacBook czy tablet ze złączem USB-C, możemy podłączyć się do monitora, telewizora HDMI lub projektora, a także do Internetu albo sieci za pomocą LAN (RJ45) z prędkością przesyłania danych do 1000 Mbit/s poprzez Ethernet. Ponad to stacja umożliwia odczytywanie danych z kart SD i microSD oraz jednoczesne podłączenie do 3 innych urządzeń USB. Sam czytnik kart SD i microSD pozwala sczytać dane z takich formatów jak: SD, SDHC, SDXC oraz microSD, microSDHC i microSDXC.

Adapter USB-C obsługuje USB Power Delivery, a więc umożliwia ładowanie za pomocą zasilacza USB-C. Aby móc korzystać z funkcji ładowania, urządzenie musi obsługiwać PowerDelivery (PD) lub technologię Thunderbolt3. Natomiast, przy eksploatacji funkcji HDMI urządzenie musi obsługiwać interfejs DisplayPort-Alternate-Mode lub technologię Thunderbold.

Przejściówka USB-C gwarantuje wyświetlanie obrazu o wysokiej rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli) i jakości Ultra HD. Całość zamknięta jest w eleganckiej i wytrzymałej aluminiowej obudowie.

Stacja dokująca Hama 7w1 dostępna jest już za 299 zł.