Hackathon Banku Pekao: jak efektywnie użyć danych z terminali

Kilka zespołów, ograniczona ilość czasu i masa kreatywności. W Krakowie odbyła się edycja Hackaton PekaoCoders, która miała pokazać, jak w sprytny sposób można wykorzystać dane pochodzące bezpośrednio z terminali płatniczych rozsianych po całym kraju.

Hackaton organizowany przez Pekao Bank Polski to inicjatywa, która jest swoistym maratonem programowania przeznaczonym dla uczelni wyższych z całego kraju. W ramach akcji, chętne osoby mogą zapisać się na wydarzenie i intensywnie pracować przez kilkanaście godzin pod opieką specjalnie przydzielonych mentorów. Krakowska edycja Hackatonu opierała się na kreatywnym wykorzystaniu informacji pochodzących zarówno z branży strcite finansowych, jak i big data.

W skrócie: osoby biorące udział w Hackatonie otrzymały zanonimizowane dane z terminali płatniczych rozsianych po całym kraju. Efektem prac po kilkunastu godzinach miało być zaprezentowanie rozwiązania i pomysłu, który można skutecznie wykorzystać chociażby w małej firmie lub średnim przedsiębiorstwie. Pekao wyszło z założenia, że dane, które pochodzą z terminali płatniczych mogą przydać się nie tylko firmom odpowiedzialnym za karty (chociażby MasterCard), ale również ośrodkom badawczym, startupom czy sklepom. Kluczowe było więc znalezienie konkretnego zastosowania dla ogromu informacji i operacji przetwarzanych każdego dnia. Najlepiej w jak najbardziej przejrzystej formie i możliwie na najprostszych zasadach.

Co ciekawe, samo Pekao zwraca uwagę, iż na wydarzenie mogą przyjść i wziąć w nim udział osoby, które niekoniecznie posiadają wykształcenie informatyczne. Bank zachęca także osoby zainteresowane socjologią, marketingiem, biznesem czy chociażby grafiką. Nie trzeba też martwić się o dedykowany zespół - każda z osób może dołączyć do którejś z grup bezpośrednio na miejscu.

Zdjęcie Hackaton Pekao w Krakowie / INTERIA.PL

Jakie pomysły powstały na hackatonie?

W krakowskiej edycji Hackatonu Pekao do walki stanęły 4 zespoły. Mimo różnic powiązanych z zastosowaną technologią oraz przetwarzaniem informacji, każdyz projektów posiadał pewne wspólne cechy: łatwą analizę dużego zbioru danych oraz model subskrypcji pozwalający na uzyskanie dodatkowych przychodów w zamian za udostępnienie użytkownikom rozbudowanej platformy i całego interfejsu. Osoby biorące udział w Hackatonie chciały łatwo stworzyć konkretny profil klienta w danej okolicy i dostosować go do pytań, które mogą zadawać sobie właściciele mniejszych i większych firm. Finalny obraz miałby pozwolić szefom i prezesom na łatwiejsze pozyskanie nowych klientów, a także subtelnie podpowiedzieć, w którym kierunku można by dalej rozwijać biznes. Dane dostarczone przez bank pozwalały także na stworzenie platformy umożliwiającej łatwe skupienie się na danym regionie, miejscowości czy osobach posiadających konkretne nawyki zakupowe.

Każda z prezentacji została przygotowana na wysokim poziomie. Uczestnicy mieli parę minut na to, aby zaprezentować swój pomysł. Po zakończeniu role się odwracały: jury miało dokładnie 3 minuty na sesję Q&A podczas której uczestnicy musieli odpowiadać na specyficzne i precyzyjne pytania, a także wątpliwości dotyczących poszczególnych pomysłów i zastosowań dostarczonych przez bank informacji. Czas stał się więc wartością absolutnie bezwzględną - zarówno podczas pracy, jak i samej prezentacji. Na pewno nie było tu miejsca na nudę oraz rozlazłość.

Który z nich okazał się zwycięski?

Krakowską edycję Hackatonu Pekao wygrała ekipa Codersi 03. Uczestnicy zaprezentowali pomysł, który pozwala na szybką analizę danych z wybranego regionu oraz podejrzenie ich na kilku płaszczyznach. Dane z terminali mogą posłużyć do łatwego stworzenia skutecznych reklam w sieci oraz na najpopularniejszych portalach społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook czy Google.

Tym, co przekonało mnie (i zapewne także jurorów) w tym pomyśle była jego prostota i chęć skierowania interfejsu do mniej zaawansowanych użytkowników nie będących "mistrzami" w zakamarkach internetu. Poprzez kilka kliknięć przedsiębiorcy mogli wygenerować specjalny zestaw danych na rzecz konkretnych kampanii w sieciach społecznościowych, a także zdefiniować odpowiednią branżę oraz jej aktywnych konsumentów. Przewagą rozwiązania nad obecnie dostępnymi technologiami oferowanymi przez Facebooka i Google ma być jej całkowita automatyzacja po stronie platformy. Proste, logiczne i przejrzyste.

Zdjęcie Hackaton Pekao w Krakowie / INTERIA.PL

Kraków to tylko przystanek

Hackaton, który odbył się w Krakowie między 12, a 14 kwietnia 2019 roku nie był ostatnim tego typu wydarzeniem organizowanym przez bank Pekao. Kolejne edycje trafią także Rzeszowa, Łodzi, Poznania, Wrocławia czy Gdańska. Finał imprezy zaplanowano w Warszawie - w stolicy spotkają się zwycięzcy z poszczególnych miast. Stawka jest wysoka - na zwycięzców czeka solidna nagroda pieniężna, płatne staże, a także dodatkowe warsztaty powiększające wiedzę.

