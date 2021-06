​Hack4Lem zakończony - setki uczestników pracowało nad rozwiązaniami przyszłości

W miniony weekend w warszawskiej Rotundzie PKO Banku Polskiego, w samym sercu Warszawy, odbył się Hack4Lem, hackathon online, w którym udział wzięło niemal pół tysiąca osób z całej Polski. Hackathon, organizowany przez PKO Bank Polski, Instytut Lema i Microsoft, był elementem obchodów Roku Stanisława Lema w setną rocznicę urodzin pisarza.

Zdjęcie Praca nad jednym z projektów podczas hackatonu / materiały prasowe

Hasłem Roku Lema jest "Widziałem przyszłość" i takie też zadania postawiono przed uczestnikami - mieli wcielić się w Stanisława Lema, ujrzeć i wykreować rozwiązania, które zmienią przyszłość.

"Hack4Lem to ucieleśnienie Roku Lema, bo jest to święto technologii, kultury i nauki. Łączy więc wszystkie te elementy, które tak doskonale w swojej twórczości łączył też Stanisław Lem. Nasz Instytut prowadzi edukację cyfrową społeczeństwa, uczymy jak bezpiecznie korzystać z nowych technologii, dlatego cieszymy się, że pojawiło się tyle ciekawych projektów w zakresie walki z cyberprzemocą" - powiedział Jakub Płodzich, dyrektor Instytutu Lema.

Uczestnicy zmierzyli się z dwoma zadaniami - mogli wybrać, czy wolą stworzyć rozwiązania futurystycznej bankowości lub znaleźć sposób na zwalczanie cyberprzemocy. Jury do ocenienia dostało łącznie aż 60 różnych projektów, dlatego wyłonienie zwycięskich drużyn nie było proste - zwłaszcza, że do wygrania było łącznie 150000 zł!

"Tematyka accessibility, czyli dostępności, jest bardzo bliska sercu i strategii Microsoftu. Dlatego przybliżaliśmy uczestnikom hackathonu sposoby i podejścia projektowania rozwiązań dostępnych dla wszystkich, które nikogo nie wykluczają. Uważamy, że jest to jeden z kluczowych elementów, które każdy tworzący rozwiązania technologiczne powinien brać pod uwagę. Zachęcaliśmy uczestników do projektowania rozwiązań dla konkretnych osób, które czasem mają wyzwania związane z brakiem pełnej sprawności, ograniczeniami wiedzy technicznej, czy też dostępnością do technologii. I faktycznie, wiele takich rozwiązań powstało podczas Hack4Lem" - stwierdziła Joanna Molik, Executive Director, Worldwide Financial Services, Microsoft.

Jednocześnie w trakcie Hack4Lem uczestnicy mieli okazję na zdobycie wartościowej wiedzy - na scenie pojawili się między innymi: Aleksandra Przegalińska, Artur B. Chmielewski, Szymon Kloska i Wojciech Zemek. Jednak inspirujących wykładów było więcej - uczestnicy mogli posłuchać webinarów dotyczących licznych technologii z zakresu fintech, blockchain, AI, IoT i wielu innych. Webinary te prowadzili eksperci z PKO Banku Polskiego, Microsoft Polska i Instytutu Lema.

Jednak prawdziwa komunikacja hackathonu toczyła się online, na komunikatorze Discord - to właśnie tam formowały się drużyny, pojawiały najważniejsze informacje, odbywały się konkursy aktywizujące uczestników, a ci bardziej zmęczeni po zarwanej nocy motywowali się nawzajem. Nie brakowało też dzielenia się kreatywnymi zdjęciami, pokazującymi okoliczności, w których powstawały projekty. Było to również miejsce spotkań z mentorami - ponad 50 ekspertów specjalizujących się w rozmaitych dziedzinach technologii i biznesu zdecydowało się poprowadzić uczestników, aby ich pomysły były jak najbardziej dopracowane.

"Szukaliśmy rozwiązań, które będą dobrze pasować do naszej strategii - PKO Bank Przyszłości - ale też będą odpowiedzią na realne problemy klientów. Bankowość przyszłości powinna być intuicyjna, prawie niezauważalna, a jednocześnie bezpieczna. Odzew uczestników i ich zaangażowanie bardzo pozytywnie nas zaskoczyły. To oczywiście nie pierwszy nasz hackathon, ale pierwszy, gdzie jednym z najważniejszych kryteriów oceny była skuteczność w przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu. Cieszę się, że mogliśmy współtworzyć to wydarzenie i wspierać jego uczestników w tworzeniu rozwiązań przyszłości" - powiedział Grzegorz Pawlicki, dyrektor Biura Innowacji w PKO Banku Polskim.

Zwycięzcami w kategorii biznesowo-technologicznej zostały następujące projekty:

● I MIEJSCE: "Twój Druh" - mechanizm wykrywania anomalii płatniczych, który informuje bliskich właściciela konta o nietypowych zachowaniach, zwłaszcza u osób cierpiących na choroby psychiczne.

● II MIEJSCE: "Stokenizowane bony" - rozwiązanie blockchain generujące bony, które mogą zostać wydane tylko we wskazanych instytucjach w określonym czasie, aby stymulować poszkodowane sektory gospodarki w trakcie kryzysu.

● III MIEJSCE: "BankVenture" - usługa, która transformuje umowy bankowe do postaci krótkich, fabularnych opowiadań zawierających wszystkie kluczowe zapisy.

Natomiast w zadaniu związanym ze zwalczaniem cyberprzemocy wygrały:

● I MIEJSCE: "HateSilencer" - dodatek do przeglądarki, który dzięki technikom NLP i Machine Learning potrafi wykryć na stronach internetowych różne objawy internetowej przemocy, takie jak mowa nienawiści czy obrazy o nieodpowiedniej treści.

● II MIEJSCE: "Przerwij spiralę hejtu" - projekt zwracający uwagę na krzywdzące czyny i komunikaty, poprzez uczenie pozytywnego języka komunikacji w formie interaktywnego quizu.

● III MIEJSCE: "LoveBot" - bot oparty o głębokie sieci neuronowe, który rozpoznaje mowę nienawiści i generuje miłe, wspierające wypowiedzi, które wysyła do ofiary cyberprzemocy.

Uczestnicy zostali zachęceni, aby dalej rozwijać swoje pomysły - hackathon to często tylko początek drogi przy tworzeniu czegoś wyjątkowego. Wiele z zaprezentowanych rozwiązań ma potencjał, aby rozwinąć się w pełnoprawne produkty cyfrowe