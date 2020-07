Grupa Polsat startuje na rynku fotowoltaiki z instalacją ESOLEO

Grupa Polsat startuje z ofertą fotowoltaiki. Instalacje fotowoltaiczne będą oferowane pod nową marką ESOLEO przez firmę Alledo z Grupy Polsat. Oferta ESOLEO będzie dostępna na terenie całej Polski w ponad 1000 punktach sprzedaży i obsługi klienta Plusa i Cyfrowego Polsatu.

Całość inwestycji realizowana jest "pod klucz" łącznie z przygotowaniem za niezbędnych dokumentów oraz zgłoszeniem do sieci energetycznej. Firma twierdzi, że własna "elektrownia słoneczna" to oszczędności do 95 proc. na rachunkach za prąd.

Sześć kroków do posiadania własnej instalacji fotowoltaicznej ESOLEO:

· Darmowa konsultacja w punkcie Plusa i Cyfrowego Polsatu lub na infolinii.

· Bezpłatny audyt - ekspert przyjedzie do domu klienta, przeprowadzi bezpłatny audyt, dokona pomiarów dla przygotowania projektu instalacji fotowoltaicznej i jej wyceny. Dzięki wizualizacji można zobaczyć, jak instalacja fotowoltaiczna będzie wyglądać po jej wykonaniu.

· Umowa i finansowanie - na kolejnym spotkaniu można już podpisać umowę, Alledo zapewnia pomoc w uzyskaniu kredytu i z wszystkimi pozostałymi formalnościami, bez wychodzenia z domu. Wszystko zostanie załatwione przy minimalnym angażowaniu czasu klienta.

· Szybki montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej - instalatorzy przeprowadzą montaż w 1-3 dni. Następnie w imieniu klienta zostanie złożone zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do Operatora Systemu Dystrybucji. W ciągu 30 dni zostanie wymieniony licznik energii elektrycznej na dwukierunkowy, a instalacja będzie mogła produkować prąd.

· 5000 zł dotacji dla klienta i ulga podatkowa - Alledo wypełni i wyśle w imieniu klienta wniosek o dotację, aby klient mógł otrzymać 5000 zł z rządowego programu Mój Prąd. Każdy może również dodatkowo skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

· Opieka serwisowa i gwarancyjna na lata.

Falownik zapewnia największy dostawca falowników na świecie firma Huawei, natomiast moduły fotowoltaiczne wyprodukowane są przez Talesun.

Wszystkie instalacje fotowoltaiczne ESOLEO zostały zaprojektowane i przetestowane przez inżynierów, ekspertów od technologii fotowoltaicznej, we współpracy z renomowanymi producentami komponentów.

Czym jest fotowoltaika

Fotowoltaika (inaczej PV), to najbardziej ekologiczny i ekonomiczny sposób na darmowy prąd w domu. Panele PV montowane są zazwyczaj na dachu domu jednorodzinnego, ale mogą być też zainstalowane na budynku gospodarczym, biurze, bloku, hali produkcyjnej lub na gruncie. Istotne jest, aby moduły były zamontowane w taki sposób, by mogło na nie padać jak najwięcej promieni słonecznych. Wysokiej jakości instalacja fotowoltaiczna zapewni wydajność przez kilkadziesiąt lat i pozwala nie tylko na wytworzenie energii elektrycznej i oszczędzenie na rachunkach za prąd, ale również na świadome działanie na rzecz środowiska.

Korzyści z wykonania instalacji fotowoltaicznej:

· Oszczędności na rachunkach za prąd - rachunki z elektrowni mogą spaść do kilku złotych miesięcznie.

· Zabezpieczenie przed nieuchronnymi podwyżkami cen prądu.

· Moduły są odporne na warunki atmosferyczne takie jak śnieg, grad i obfite opady deszczu.

· Pozyskiwanie energii w zgodzie z naturą bez emisji CO2 - czyste powietrze dla dzieci i kolejnych pokoleń.

· Systemy fotowoltaiczne nie generują hałasu i zanieczyszczeń oraz ulegają recyklingowi.

· Żywotność modułów to kilkadziesiąt lat - po 25 latach zachowują ponad 80% początkowej mocy.

Jak to działa?

· Panel fotowoltaiczny, który zostaje zamontowany na dachu, zamienia promienie słoneczne na energię elektryczną (niezależnie od pory roku i panujących warunków atmosferycznych).

· Inwerter (falownik) to urządzenie, które zamienia prąd stały na zmienny i umożliwia korzystanie z wyprodukowanej energii.

· Licznik dwukierunkowy umożliwia dodatkowo pomiar ilości energii elektrycznej oddawanej do sieci publicznej.