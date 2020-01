Chociaż oficjalne wsparcie dla platformy Flasht kończy się w tym roku, to wciąż istnieją strony wymagające aktywowania wspomnianej wtyczki. Niestety wykorzystują to cyberprzestępcy.

Zdjęcie Trojan infekuje komputery Mac /123RF/PICSEL

Jak wynika z raportu Kaspersky Lab, ostatnio złą popularnością szczyci się trojan Shlayer, który upodobał sobie szczególnie komputery firmy Apple. Ukrywa się on pod postacią fałszywych aktualizacji dla wtyczki Flash Player i namawia użytkowników do instalacji rzekomej najnowszej łatki. W rzeczywistości przejście przez etap instalacyjny skutkuje zaaplikowaniem groźnego wirusa zapewniając hakerom dostęp do komputera Mac.Według badaczy z Kaspersky Lab złośliwe oprogramowanie może znajdować się już na nawet co 10 urządzeniu.

Choć Shlayer nie jest żadnym nowo odkrytym szkodnikiem, to jednak od lat skutecznie ukrywa się przed kolejnymi aktualizacjami programów antywirusowych i nic nie wskazuje, by niebawem miał zniknąć. Jeśli zatem wciąż korzystamy z Flasha - warto uważnie sprawdzać pliki instalacyjne kolejnych aktualizacji.