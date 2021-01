Groźny błąd w systemie Windows - wywołuje "Niebieski ekran śmierci"

Popularny system Microsoftu zmaga się w ostatnim czasie ze sporą ilością błędów. Niedawno informowaliśmy o luce, która może skutkować awarią dysku twardego, dziś pojawiły się informacje o błędzie, który powoduje groźną awarię całego oprogramowania.

Zdjęcie Blue Screen of Death - przykładowa wizualizacja (na grafice nie ma prawdziwego błędu) /123RF/PICSEL

Co ciekawe, opisywany błąd został odkryty przez tego samego badacza bezpieczeństwa, który przyczynił się do odkrycia wcześniejszej luki dotyczącej dysków NTFS. Tym razem Jonas Lykkegaard zaobserwował problem dotyczący określonej ścieżki, wpisanej w przeglądarce Chrome. Uruchomienie jej skutkuje wyświetleniem tzw. Blue Screen of Death ("Niebieski ekran śmierci") - poważnego błędu systemu operacyjnego Microsoft. Jonas zapewnia przy tym, że choć poinformował technologicznego giganta o tym problemie już jakiś czas temu, ten wciąż nie postanowił ogłosić żaden poprawki.

Budzi to zdziwienie tym bardziej, że sama usterka jest szalenie prosta do wykonania. W celu jej aktywacji wystarczy wpisać odpowiedni adres ścieżki w przeglądarce Google Chrome. Zatwierdzenie jej przyciskiem Enter, powoduje awarię BSoD w systemie Windows 10. Choć w celu naprawy błędu, często wystarczy jedynie zrestartować komputer, sama łatwość jego wywołania budzi niepokój. Tak naprawdę, wystarczy wysłać ofierze plik skrótu wskazujący problematyczną ścieżkę.

Testy przeprowadzone przez popularny serwis BleepingComputer udowadniają ponadto, że błąd można znaleźć w każdej edycji systemu Windows 10 od wersji Windows 10 od 1709 do 20H2 - i możliwe, że dotyczy to również starszych wersji.