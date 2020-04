Korzystanie z aplikacji Wiadomości na telefonie iPhone lub iPadzie może skutkować całkowitym zawieszeniem urządzenia. Wszystko ze względu na błąd, który powodują niektóre zaimplementowane znaki.

Zdjęcie Błąd występuje w każdym urządzeniu z iOS /123RF/PICSEL

Aplikacja Wiadomości Apple od lat boryka się z tymi samymi problemami. Jak się okazuje, występujący cyklicznie problem dotyczący przesyłania niektórych, skomplikowanych znaków i zawieszania tym samym urządzenia odbierającego znowu występuję.

Reklama

Problem odkryli użytkownicy forum społecznościowego Reddit. Według jednego z nich, wiadomości wysłane w języku Sindhi lub zawierające w swojej treści emoji w formie włoskiej flagi, mogą skutkować całkowitą awarią iPhone'a lub iPada, który odbierze wiadomość. Co gorsza, wygląda na to, że ten błąd ten blokuje także inne aplikacje, które służą do odbierania wiadomości, w tym pocztę e-mail. W skrajnych przypadkach, by telefon lub tablet wrócił do prawidłowej pracy, wymagane jest wykonanie tzw. twardego resetu.

Na obecną chwilę, jedynym skutecznym rozwiązaniem problemu jest zainstalowanie bety systemu w wersji 13.4.5. Nie wiadomo kiedy jednak ukaże się oficjalną aktualizacja.