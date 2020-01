Green Cell Power Source – jedna ładowarka do wszystkiego

Jedna ładowarka, aby rządzisz wszystkimi? Takim sprzętem ma być Green Cell Power Source, umożliwiający szybkie ładowanie ultrabooków, smartfonów, tabletów, konsol i innych urządzeń przy pomocy jednego gadżetu.

Zdjęcie Green Cell Power Source poradzi sobie z różnego rodzaju sprzętem /materiały prasowe

Ładowarka Power Source marki Green Cell to jeden z najciekawszych produktów w ofercie krakowskiej firmy. Jest to ładowarka z kilkoma portami, która poradzi sobie z dostarczeniem energii nie tylko do smartfonów i tabletów, ale również laptopów czy konsoli Nintendo Switch. Można uznać ją za urządzenie "kilka ładowarek w jednej". Dzięki niej nie będziemy musieli korzystać z innych adapterów, przejściówek czy dodatkowych kabli.

Opisywany sprzęt ma rozmiary 103 na 72 na 28 mm i waży około 219g. Skalą i wagą przypomina ładowarkę ultrabooka. Różnica polega na tym, że - jak wspomnieliśmy - nie będziemy musieli korzystać z niczego innego za wyjątkiem Power Source’a.

Całkowita moc ładowarki to 75W. Power Source umożliwia ładowanie z mocą do 60W wszystkich ultrabooków i tabletów wyposażonych w port USB Type C. Firma mówi o kompatybilności m.in. z: MacBookiem Pro 13 i 15, Dellem XPS 13 i 15, Huaweiem MateBook X Pro czy iPadem Pro. Ale lista jest znacznie dłuższa - możemy ją znaleźć na stronie producenta.

Natomiast port USB-A dostarcza ładowanie do 3,5 razy szybsze ładowanie dla smartfonów takich jak rodziny telefonów: iPhone 11, Samsung Galaxy S10 czy Huawei P30. Dwa porty USB-A Smart pozwolą na dopasowanie optymalnej prędkości ładowania.

Zdjęcie Green Cell Power Source - w sumie 4 porty do ładowania (jeden obsługujący Power Delivery, drugi Ultra Charge, pozostałe dwa - Smart Charge) / materiały prasowe

Jak to możliwe? Szybkie ładowanie ultrabooków jest dostępne dzięki autorskiej technologii USB-C Power Delivery. Natomiast za szybkie ładowanie smartfonów odpowiada technologia Ultra Charge kompatybilna z innymi rozwiązaniami szybkiego ładowania, np. z Quick Charge 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP czy Apple 2.4A. Pełny przekrój.

Co istotne, opisywany sprzęt posłuży m.in. jako ładowarka do konsoli Nintendo Switch, z którą standardowe ładowarki czy powerbanki nie poradzą sobie na odpowiednim poziomie. Nie trzeba tłumaczyć, jak sporym jest to ułatwieniem.

Zdjęcie Green Cell Power Source / materiały prasowe

Podczas korzystania z ładowarki nie napotkaliśmy na żadne problemy. Jak to w przypadku Green Cella bywa, całość została wykonana solidnie i prezentuje się naprawdę dobrze, jak na sprzęt do ładowania innych urządzeń. Nie mieliśmy problemów z przegrzewaniem się lub jemu podobnych. Producent oczywiście twierdzi, że wszystko zostało wykonane z uwzględnieniem najważniejszych zasad bezpieczeństwa.

Cena Green Cell Power Source - około 229 zł.