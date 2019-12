GoPro Hero 8 Black - test

Sprawdzamy GoPro Hero 8 Black - najnowszą wersję wyczynowej kamery dla aktywnych. Czy to wciąż najlepsze tego typu urządzenie na rynku?

Testy GoPro Hero7 Black - test

Ostatnia wersja kamery GoPro oznaczona cyfrą 7 udowodniła, że właściwie nie ma sobie równych w kwestii wyczynowych kamerek dla ludzi aktywnych. Chociaż od tamtego czasu pojawiła się naprawdę mocna konkurencja w postaci DJI Osmo Action to jednak marka nie spoczęła na laurach i całkiem niedawno zaatakowała kolejną wersją swojego produktu.

Co nowego?

GoPro Hero 8 Black ma stanowić rozwinięcie poprzedniej wersji. Nie ma tu więc mowy o jakimś ogromnym przełomie względem poprzednika.

Podobnie jak jej starszy brat została wykonana z odpornej i wodoszczelnej (do 10 metrów) obudowy wyposażonej w dodatkowy 2-calowy ekran. Kamera rejestruje filmy w rozdzielczościach dochodzących do 4K w 30 lub 60 klatkach na sekundę oraz potrafi robić zdjęcia w rozdzielczości 12 MP.

Wszystkim sterujemy za pomocą wspomnianego dotykowego wyświetlacza, który sprawnie reaguje na ruchy i w porównaniu do poprzedniego modelu nie sprawia już wrażenia ospałego.

Jest też możliwość skorzystania z dodatkowego zestawu głośnomówiącego, który wykrywa niemal 14 poleceń głosowych.

Chociaż na pierwszy rzut oka kamera nie różni się od swojego starszego brata, to po bliższych obserwacjach można zauważyć pewne zmiany. Pierwszą jest waga urządzenia. GoPro Hero 8 Black jest o 14% lżejsza (bez baterii!) od poprzedniego modelu. Ze zmniejszeniem wagi idzie też większa odporność i odpowiednio wzmocniony obiektyw.

Kamerę wyposażono teraz w cztery, cyfrowe obiektywy, a wyświetlany interfejs otrzymał pewne udogodnienia. Na ekranie widnieje specjalny suwak umożliwiający wybranie odpowiedniego trybu - ultraszerokiego kąta, szerokiego kąta, odwzorowania liniowego i delikatnego zoomu.

Na spodzie urządzenia znajdziemy natomiast dwa, na stałe zamontowane i chowane w obudowie klipsy, zastępujące specjalną ramkę, wymaganą w przypadku korzystania z dodatkowych akcesoriów. Teraz cały system montażowy jest prostszy i wygodniejszy, a samą kamerę można szybko przenosić pomiędzy wszelkimi uchwytami. Pod dobrze ukrytą zaślepką znajdziemy także port USB typu C, slot na kartę MicroSD oraz miejsce na wymienną baterię.



Usprawnione tryby

Również kluczowe funkcje kamery otrzymały aktualizacje. Wśród nich znalazł się ceniony tryb Hypersmooth, który teraz dostępny jest w wersji 2.0. Oznacza to, że stabilizacja obrazu w kamerach GoPro ma teraz wiele poziomów ustawień, co pozwala na jeszcze dokładniejsze skonfigurowanie jej pod nasze wymagania. Niezależnie w jakiej rozdzielczości nagrywamy materiał HyperSmooth 2.0 w zupełności nam wystarczy i nie ma potrzeby korzystania z dodatkowego gimbalu.

Zmiany dotknęły również debiutujący w poprzednim modelu tryb TimeWarp. Jest on niczym innym, jak bardziej rozbudowaną wersją trybu poklatkowego (timelapse). Pozwala on w sposób automatyczny wybrać odpowiednią prędkość rejestrowania materiału. Jeśli jednak chcemy samemu sterować funkcją, możemy to zrobić za pomocą ekran dotykowego w czasie rzeczywistym. Podobnie jak w modelu Hero 7 mamy do dyspozycji "przyspieszenia" 2, 5, 10, 15 lub 30-krotne.

Pozostałe funkcje, takie jak Live Streaming czy Superphoto nie doczekały się dużych zmian. W tym drugim przypadku poza automatycznym poprawieniem kontrastu i ostrości zdjęcia otrzymaliśmy teraz dodatkowe wsparcie HDR.



Nowością jest natomiast usprawniony tryb seryjny, nazwany LiveBurst, który rejestruje zdjęcia 1.5 sekundy przed oraz 1.5 sekundy po wciśnięciu przycisku migawki. Z takiego "klipu" 4K można następnie wybrać pojedyncze klatki, lub zostawić go w formie nagrania.

Dodatki i akcesoria

Kamery z serii GoPro to przede wszystkim dodatkowe moduły i akcesoria. Pod tym względem Hero 8 również nie zawodzi. Poza standardowymi opaskami, klamrami, uchwytami czy odpornymi klatkami, najnowsza kamera GoPro oferuje także rozbudowany system modułów. Wśród nich znalazł się m.in. dodatek Media Mod, który pozwala przemienić Hero 8 w niemalże profesjonalną kamerę do nagrywania np. blogów. Dodaje on m.in. czuły mikrofon kierunkowy oraz port HDMI. Oprócz tego do urządzenia możemy doczepić dodatkowy, składany wyświetlacz o przekątnej 1,90 cala, a także dodatkowy moduł LED do naświetlania. Warto jednak pamiętać, że z powodu zmiany systemu montażu większość akcesoriów z poprzednich modeli - tu nie będzie pasować. Coś za coś.



Wady

Niestety nawet w tak udanym produkcie nie obyło się bez kilku wad. Jedną z nich jest wciąż występujący problem z nagrzewaniem urządzenia. Po dłuższym korzystaniu kamera staje się po prostu irytująco ciepła, co przy ciągłym trzymaniu jej w rękach bywa nieznośne. Mamy również wrażenie, że jej czas ładowania uległ wydłużeniu względem poprzedniczki i wartości podawane przez producenta są mocno zaniżone. Do wad można, lecz niekoniecznie trzeba zaliczyć też cenę. Wprawdzie jedyna sensowna konkurencja w postaci wspomnianego DJI Osmo Action lub kamer Sony bywa tańsza, to jednak mimo wszystko oferuje ona mniej ciekawych rozwiązań.



Przykładowe materiały wideo

Podsumowanie

Hero 8 Black to godny następca swojego poprzednika, a przy tym dowód na to, że marka GoPro wciąż trzyma koronę najlepszego producenta kamer dla aktywnych. Pomijając fakt, że cena jaką liczy sobie producent nie jest niska, lub nie zwracając uwagi na to, że pomiędzy modelem Hero 7, a 8 nie ma gigantycznych zmian, osoby zainteresowane zakupem takiego urządzenia nie powinny się długo zastanawiać.

Cena: Około 1649 zł