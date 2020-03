Google wstrzymało aktualizacje Chrome i Chrome OS

Amerykański gigant postanowił tymczasowo zawiesić aktualizacje swojej popularnej przeglądarki. Wszystko ze względu na koronawirusa.

Zdjęcie Słuszny krok Google /123RF/PICSEL

Choć aktualizacje są często mile widziane, tak historia pokazuje, że nierzadko nowe wersje oprogramowania wiążą się także z powstaniem nowych problemów. Z tego właśnie względu Google wstrzymało wydawanie kolejnych wersji swoich przeglądarek Chrome i Chrome OS.

Z uwagi na istniejące zagrożenie koronawirusem, większość ludzi przerzuciło się na pracę i naukę zdalną. Oznacza to, że wiele firm i uczelni jest uzależnionych od prywatnych komputerów zatrudnionych osób. W przypadku gdy wszystko działa stabilnie i nie powoduje problemów, wprowadzenie jakiejkolwiek aktualizacji mogłoby spowodować niepotrzebne zakłócenia.

Choć do tej pory nie zdarzyło się by aktualizacje Chrome lub Chrome OS spowodowały jakiekolwiek problemy, to Google słusznie czyni przysłowiowo "dmuchając na zimne". Amerykańska firma uspokoiła także, że sytuacja nie dotyczy poprawek bezpieczeństwa. Te wciąż będą stopniowo wdrażane.