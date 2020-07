Google usprawnia korzystanie z G Suite

Technologiczny gigant postanowił ułatwić życie osobom korzystającym z G Suite. Od teraz dodawanie informacji do wydarzeń w kalendarzu będzie dużo szybsze.

Zdjęcie Google G Suite /123RF/PICSEL

G Suite to działający w chmurze pakiet popularnych aplikacji Google. Obejmuje on m.in. Gmail, Dysk Google, Spotkania Google czy Kalendarz Google. To właśnie ten ostatni doczekał się interesujących poprawek.

Teraz, gdy użytkownicy utworzą dane wydarzenie, pojawi się specjalne pole edycji, bezpośrednio w oknie dialogowym. Znika zatem mozolne przeklikiwanie się przez funkcję "więcej opcji". Google usprawniło ponadto funkcję znajdź czas na spotkanie". Użytkownicy G Suite będą teraz mogli wyświetlać kalendarze potencjalnych gości w tym samym momencie, co powinno ułatwić wybranie odpowiedniego terminu.

Zmiany powinny być widoczne dla wszystkich w ciągu najbliższych kilku dni.