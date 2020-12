Technologiczny gigant postanowił wyjść naprzeciw wymaganiom i postanowił umożliwić użytkownikom Androida na samodzielne wykonywanie zdjęć w celu uzupełniania usługi Street View.

Zdjęcie Google Maps /materiały prasowe

Firma ogłosiła, że ​jej najnowsza wersja beta Street View zawiera narzędzie o nazwie "połączone zdjęcia". Dzięki niemu każdy użytkownik telefonu z Androidem może samodzielnie robić, a następnie publikować zdjęcia w usłudze Street View. Nie potrzeba do tego żadnych zaawansowanych kamer nagrywających w 360-stopniach, a już tym bardziej przystosowanego samochodu.

Reklama

Aby zaktualizować drogę wystarczy zarejestrować serię zdjęć podczas poruszania się ulicą lub ścieżką. Obrazy są przechwytywane przy użyciu ARCore, tej samej technologii rozszerzonej rzeczywistości, którą Google wykorzystuje w przypadku usługi Live View. Po wykonaniu fotografii musimy już tylko je wypozycjonować, a następnie nanieść je we właściwym miejscu na mapie. Google oznaczy je niebieską, przerywaną linią.

Rozwiązanie to w znaczący sposób ułatwi robienie zdjęć Street View, a także usprawni aktualizację map. Chociaż Mapy Google posiadają największą bazę rzeczywistych danych, to jednak wciąż ogrom dróg oraz ścieżek nie został przeniesiony do usługi.

Należy jednak wspomnieć, że obecnie rozwiązanie jest dostępne jedynie dla użytkowników zalogowanych w Toronto, Nowym Jorku i Austin w Teksasie, a także w Nigerii, Indonezji czy Kostaryce. Niebawem jednak nowość trafi do innych regionów świata.