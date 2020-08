Google rozpoczyna szukanie alternatyw dla plików cookie

Google robi kolejne kroki, aby usunąć pliki cookie firm trzecich.

Zdjęcie Google pracuje nad wyeliminowaniem plików cookie firm trzecich /123RF/PICSEL

Firma Google zrobiła krok bliżej do tego, aby usunąć pliki cookie innych firm ze swojej przeglądarki. Google zaczęło testować swoje tokeny zaufania z programistami obiecując, iż wkrótce rozpocznie także testy "na żywo". Firma ma nadzieję, iż będzie w stanie wyeliminować pliki cookie innych firm, gdy tylko będzie mogła zaspokoić potrzeby użytkowników oraz reklamodawców.

Reklama

Czym są tokeny zaufania? Pozwalają one między innymi na wzmocnienie zaufania użytkowników w witrynie, bez konieczności polegania na stałych danych identyfikacyjnych. Teoretycznie ma to zapobiec oszustwom reklamowym opartym na botach, bez wiązania danych z poszczególnymi osobami. Google pracuje nad jedną, dużą strukturą powiązaną z prywatnością otwartą na wiele standardów. Firma ma nadzieję, iż do 2022 będzie w stanie wyeliminować pliki cookie innych firm.

Google obecnie zajmuje się poprawą przejrzystości reklam. Amerykańska firma nie poinformowała jednak, kiedy wprowadzi swoje tokeny do testów na szerszą skalę.