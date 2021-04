Google przywraca jedną z ważnych funkcji do Map

Google postanowiło przywrócić funkcję, która zniknęła z aplikacji Mapy. Użytkownicy będą mogli z niej ponownie skorzystać.

Reklama

Zdjęcie . /123RF/PICSEL

Google postanowiło przywrócić funkcję kompasu do aplikacji Mapy. Uprzednio rozwiązanie to zniknęło z programu i nie było dostępne zarówno dla użytkowników korzystających ze smartfonów z Androidem oraz iOS. Kompas był dość oczywistą funkcją dla aplikacji Map, ale ze względu na jego problemy z niezawodnością, Google zdecydowało się go usunąć. Co ciekawe, rozwiązanie zostało usunięte w 2019 roku, a Google przywróciło je dopiero po dwóch latach.

Reklama

Nowe informacje wskazują na to, iż kompas powróci do aplikacji Mapy już od wersji programu oznaczonej numerem 10.62. Wygląda też na to, że będzie on działał w przypadku niektórych starszych wersji aplikacji, tak więc bardzo możliwe, że zmiana jest nanoszona bezpośrednio po stronie serwerów Google.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na ponowne wdrożenie. Ze względu na popularność Map, zanim kompas trafi do wszystkich użytkowników może minąć jeszcze sporo czasu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najnowszy prototyp rakiety SpaceX Starship rozbił się po przerwaniu transmisji wideo z jego lotu testowego AFP