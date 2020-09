Google przedłuża darmowy okres korzystania z Meet

Google przedłużyło o kilka miesięcy darmowe, nielimitowane rozmowy za pośrednictwem aplikacji Meet. Do kiedy będzie można z nich korzystać?

Popularność aplikacji Google Meet eksplodowała w trakcie pandemii. Rozwiązanie jest swoistą alternatywą dla programu Zoom i pozwala na wygodne przeprowadzanie rozmów wideo lub wideokonferencji z większą liczbą użytkowników. Od kwietnia na platformę przybyło sporo nowych użytkowników, a sama darmowa, nielimitowana rozmowa miała potrwać w ramach Meet do 30 września 2020 roku. Okazuje się jednak, że amerykańska firma przedłuży ten okres.

Google poinformowało, iż użytkownicy będą mogli korzystać z platformy Meet w sposób nieograniczony do 31 marca 2021 roku. Ma być to wyraz zaangażowania ze strony amerykańskiej firmy oraz zapewne swoista odpowiedź na pandemię i jej skutki w wielu regionach świata - te, które przymusiły wiele osób do pracy zdalnej.

Można spodziewać się, że od kwietnia 2021 roku Google rozpocznie pobieranie opłat za plan abonamentowy, który pozwoli na prowadzenie jednej rozmowy dłużej niż 60 minut.