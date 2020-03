Google pracuje nad nowym Chromecastem?

Google może opracowywać nową przystawkę do telewizorów, której możliwości w końcu wzrosłyby w porównaniu do starszej generacji sprzętu. Co ma w zanadrzu amerykański producent?

Google może opracowywać Chromecast Ultra - nową przystawkę do telewizora, która będzie korzystała z platformy Android TV, po raz pierwszy w historii. Tym samym amerykańska firma chciałaby konkurować z Amazonem, który posiada podobne urządzenie nazwane jako Fire Stick TV.

Podobnie, jak w przypadku sprzętu Amazona, nowy Chromecast miałby także posiadać pilota, który pozwoliłby na obsługę przystawki do telewizora.

Nie wiadomo, ile dokładnie trzeba będzie zapłacić za nowy sprzęt Google oraz kiedy zostanie on zaprezentowany. Bardzo możliwe, że stanie się to dopiero na jesień 2020 roku.