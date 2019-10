Google pozwoli lepiej chronić swoją prywatność

Po niedawno ogłoszonym trybie Incognito do map Google, amerykański gigant idzie o krok dalej w kwestiach ochrony prywatności.

Duże firmy wreszcie zaczynają zauważać, że kwestia ochrony danych osobistych jest jedną z istotniejszych rzeczy na jaką zwracają uwagę użytkownicy. Nic zatem dziwnego, że Google, które od lat zbiera prawdziwe piramidy naszych danych postanowiło zrobić coś w tym względzie.

Zaledwie kilka dni temu pisaliśmy o nowym trybie Incognito w mapach Google, który umożliwi nam ukrywanie naszej lokalizacji lub wyszukiwanych miejsc.



Teraz Google zapowiedziało kolejne funkcje wpływające na ochronę naszej prywatności.

Mowa o opcji automatycznego usuwania historii z platformy YouTube. Dzięki niej możemy samodzielnie ustawić termin "przechowywania" danych. Po jego upłynięciu wszystko co do tej pory zobaczyliśmy na popularnym portalu wideo, zostanie natychmiast usunięte. Na podobnej zasadzie będziemy mogli kasować wszelkie informacje i aktywność asystenta Google. Wszystko to w celu zwiększenia bezpieczeństwa.

Google zapowiedziało także wprowadzenie nowego narzędzia służącego do sprawdzania zabezpieczeń naszych haseł.

Czy nowe funkcje pozwolą przyciągnąć do Google użytkowników stroniących do tej pory od tego typu usług? Zobaczymy już niebawem.