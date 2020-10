Google pomoże zidentyfikować piosenkę, którą zanucimy

Technologiczny gigant ogłosił dziś zestaw aktualizacji, które mogą ułatwić korzystanie z wyszukiwarki Google. Najbardziej ciekawie prezentuje się nowa funkcja nazwana „Hum to Search”.

"Hum to Search" to nowa opcja dostępna w przeglądarce Google, która pomoże nam zidentyfikować szukaną piosenkę.

Aby skorzystać z nowego rozwiązania musimy dotknąć ikonę mikrofonu na pasku wyszukiwania. Następnie wydajemy głosową komendę "co to za piosenka" lub "wyszukaj piosenkę" i zaczynamy nucić. System wyłapie melodię trwającą od 10 do 15 sekund, a następnie postara się zidentyfikować utwór.

Wszystko działa na podobnej zasadzie jak program "Shazam". Sztuczna inteligencja oparta na algorytmach uczenia maszynowego stara się zidentyfikować docierające dźwięki, podając wyniki dostarczone podstawie nuconej melodii. To my decydujemy, która z propozycji najbardziej pasuje do szukanego przez nas utworu.

Jeśli uda nam się go znaleźć, Google wyświetli nam towarzyszące mu teledyski, umożliwi posłuchanie oryginalnego nagrania, a nawet pomoże znaleźć tekst piosenki.

Funkcja jest obecnie dostępna w języku angielskim na iOS i w ponad 20 językach na Androidzie. Google ma nadzieję, że w przyszłości rozszerzy dostępność na więcej języków.