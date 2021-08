Google podjęło bardzo dobrą decyzję dla użytkowników. Jaką?

Coraz częściej możemy być świadkami naruszenia prywatności użytkowników. Nie tak dawno Facebook zatrudnił grupę specjalistów do analizowania zakodowanych wiadomości wysłanych z aplikacji WhatsApp. Apple w najnowszej wersji iOS wprowadzi sztuczną inteligencję szukającą pornografii dziecięcej wśród zdjęć przesyłanych do iClouda. Teraz okazuje się, że niektóre z aplikacji w Google Play miały wbudowany kod, umożliwiający śledzenie użytkownika. Tak pozyskane dane miały być sprzedawane firmom.

Autorzy wszystkich aplikacji, którzy współpracowali z firmą SafeGraph dostali w czerwcu ostrzeżenie od Google, że mają w ciągu 7 dni pozbyć się linijek kodu swoich programów, które służą do śledzenia użytkowników. Pozyskane w ten sposób dane przez SafeGraph były później sprzedawane. Jednym z klientów tej firmy jest amerykański Centers for Disease Control and Prevention. Żaden z podmiotów nie ustosunkował się do żądań Google. Ofiarami kodu byli użytkownicy urządzeń działających na systemie Android.

Senator Ron Wayden pochwalił stanowcze działania Google w rozmowie z TheVerge: "To właściwy ruch dla Google, jednak oni i Apple muszą robić więcej niż grać w whack-a-mole z aplikacjami, które sprzedają dane o lokalizacji amerykanów. Te firmy potrzebują prawdziwego planu, by chronić swoich użytkowników".

