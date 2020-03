Google obiecuje wesprzeć firmy, WHO oraz naukowców

W obliczu zagrożenia koronawirusem, technologiczny gigant postanowił przeznaczyć ponad 600 milionów dolarów na walkę z pandemią i jej skutkami. Na pomoc mogą liczyć m.in. duże oraz małe przedsiębiorstwa, WHO oraz Instytucje badawcze i naukowcy.

Zdjęcie Główna siedziby firmy Google /123RF/PICSEL

Google przekaże dodatkowe granty reklamowe o łącznej wartości 250 milionów dolarów dla Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i ponad 100 instytucji rządowych na całym świecie, by mogły prowadzić kampanie informacyjne pomagające w ograniczeniu pandemii. Dzięki dotychczas przekazanym grantom informacje o tym, jak zachować właściwe zasady higieny i wymogi sanitarne, dotarły już do ludzi w wielu krajach na świecie, także w Polsce.

Małe i średnie przedsiębiorstwa korzystające z reklam Google otrzymają łącznie 340 milionów dolarów na wsparcie działań reklamowych i docieranie do klientów w tych trudnych warunkach. Dodatkowe środki do wykorzystania pojawią się na kontach reklamowych wszystkich MŚP, w tych polskich, które w ciągu ostatniego roku używały naszych platform reklamowych.

Instytucje badawcze i naukowcy, którzy pracują nad szczepionkami lub lekami na koronawirusa, otrzymają dostęp do infrastruktury obliczeniowej Google Cloud i będą mogli skorzystać z grantu o wartości 20 milionów dolarów, aby pomóc im w analizie danych i przyspieszeniu badań.