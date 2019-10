Google Nest Wifi – router z wbudowanym, inteligentnym głośnikiem

Google postanowiło połączyć inteligentny głośnik z routerem. Nest Wifi zapewnia nie tylko internet, ale również może słuchać poleceń użytkownika.

Zdjęcie Google Nest Wifi /materiały prasowe

Google Nest Wifi ma rozszerzać zasięg internetu o 25 procent w porównaniu do poprzedniej generacji sprzętu. Co ciekawe, w sam router został wbudowany głośnik, który pozwala na komunikację z Asystentem Google. Amerykańska firma pozwala łączyć urządzenia niezależnie od ich ilości tak, aby działały one wspólnie w większych lub mniejszych mieszkaniach.

Za dwa routery trzeba będzie zapłacić 269 dolarów. Pakiet trzech sprzętów kosztuje 349 dolarów. Same sprzęty są kompatybilne z istniejącymi akcesoriami Google oraz (bardzo prawdopodobnie) także routerami firm trzecich. Google wykorzystuje bowiem standard sieciowy 802.11s.

Google pozwala dzięki Nestwifi na kontrolowanie dostępu do sieci oraz łatwego włączania i wyłączania internetu za pomocą głosu. Według giganta z Mountain View, sprzęty Nest sprzedają się świetnie na terenie Stanów Zjednoczonych.

Wideo Google Nest Wifi

Nie wiadomo czy będzie je można nabyć także w Polsce.