Google Meet w modelu darmowym – chce konkurować z Zoomem

Google udostępniło swoją platformę Meet za darmo dla wszystkich. To sposób amerykańskiego producenta na walkę ze swoim największym konkurentem – programem Zoom.

Zdjęcie Google Meet /materiały prasowe

Do tej pory Google Meet było oferowane jako usługa premium - jednak amerykańska firma zdecydowanie dąży do tego, aby przejąć dla siebie część popularnego obecnie rynku wideokonferencji. Oficjalne wdrożenie dla wszystkich zostanie uruchomione już na początku maja bieżącego roku, a zainteresowane osoby otrzymają maila na swoją skrzynkę pocztową wraz ze startem usługi. Podobnie, jak w przypadku Zooma, Google pozwoli na tworzenie pokojów spotkań, do których będzie można zapraszać wybrane osoby.

Największą zaletą Google Meet jest to, iż żaden anonimowy użytkownik nie będzie w stanie dołączyć do spotkania stworzonego przez indywidualne konta. Google szyfruje również wszystkie dane dotyczące połączenia i pozwala na uruchomienie usługi bezpośrednio z przeglądarki internetowej.

Google Meet - więcej informacji





Google Meet, następca Hangout to usługa, która powstała z myślą o aplikacjach na iOS i Androida. Narzędzie umożliwia prowadzenie wideokonferencji nawet dla 250 osób co czyni go sensowną konkurencja dla popularnego w ostatnim czasie Zooma.

Podobnie jak w przypadku Microsoft Teams, komunikator oferuje integrację usługi z narzędziami Google’a pochodzącymi z pakietu G Suite. Od Gmaila i Kalendarza, na Dysku Google i Hangouts Chat kończąc. Możliwość skorzystania z wyżej wymienionych, rozszerzonych możliwości aplikacji wiązała się jednak z wykupieniem konta premium. Do teraz.