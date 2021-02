Google Maps - garść sztuczek, które warto znać

Mapy autorstw Google są niezwykle użytecznym narzędziem, ciągle rozbudowanym o nowe funkcje. O wielu z nich, na co dzień szalenie ułatwiających życie, możecie jednak nie wiedzieć.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Pomimo dużej popularności wspomnianej aplikacji, wciąż wiele osób nie zdaje sobie sprawy z jej prawdziwych możliwości. Mapy autorstw Google pozwalają nam wyszukiwać ciekawe miejsca, służą jako GPS, a nawet umożliwiają oglądanie panoramicznych widoków z poziomu samych ulic. To jednak wciąż nie koniec.

Dostęp do map Offline

Mapy Google są niesamowicie przydatne w przypadku nawigowania po obcym mieście. Do wskazywania naszego położenia oraz aktualizacji topografii metropolii wymagają jednak połączenia z modułem GPS. Co zrobić jeśli znajdziemy się w miejscu o ograniczonym zasięgu, lub całkowitym jego braku?

Mało kto wie, że Mapy Google umożliwiają przełączenie się w tryb "Offline". By go aktywować należy przejść do obszaru, który nas interesuje, a następnie przesuwając palcem w lewo menu na dole ekranu, zaznaczyć funkcję "pobierz". Zakładając, że nasz telefon posiada wystarczającą ilość miejsca w pamięci wewnętrznej, cały obszar zostanie zapisany w urządzeniu. Teraz możemy korzystać z niego w każdej sytuacji.