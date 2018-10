​Google kończy z serwisem społecznościowym Google+

Google podjęło decyzję o "wygaszeniu" serwisu społecznościowego Google+ przez najbliższe 10 miesięcy. Od dawna mało kto z niego korzystał, ale głównym powodem był wyciek danych prawie z prawie 500 tys. kont.

O tym, że przez ostatnie lat Google+ posiadało błąd w API, który umożliwiał zdobycie danych nie tylko użytkownika, ale i jego znajomych firma poinformowała 8 października . Luka pojawiła się nie tyle w samym serwisie, co w opcji logowania do innych usług przy pomocy konta Google+. Z tą opcją użytkownicy internetu mieli do czynienia od lat, wiele platform umożliwiało logowanie za pomocą osobnego konta, Facebooka lub właśnie konta Google+.

Dane połączone z kontem Google+ to m.in. imię, nazwisko, data urodzenia i nasz mail. Google miał wykryć problem podczas realizacji projektu Strobe, inicjatywy mającą na celu zmianę sposobu rejestracji przy pomocy konta Google w aplikacjach i usługach. Więcej informacji firma z Mountain View udzieliła na swoim blogu.

Błąd miał występować w latach 2015 do marca 2018 roku, kiedy firma załatała lukę. Istnieje kilka podobieństw pomiędzy informacją o luce w Google+ a skandalem związanym z Facebookiem i Cambridge Analytica (więcej informacji tutaj).

Google+ ma zostać zamknięte dla zwykłych użytkowników do 10 miesięcy, ale wersja biznesowa serwisu będzie rzekomo dalej rozwijana.

Zatajenie informacji o potencjalnym wycieku danych przez Google może mieć istotne reperkusje dla informatycznego giganta w Unii Europejskiej. Według ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, bardziej znanego jako RODO, firma będąca dysponentem danych osobowych ma 72 godziny od wewnętrznego potwierdzenia wycieku danych na poinformowanie o tym swoich użytkowników. W teorii Google załatało lukę przed majem, kiedy implementacja RODO stała się faktem.

Google Plus wystartowało w czerwcu 2011 roku, będąc w założeniu bezpośrednią konkurencją dla Facebooka. Początkowo zyskał pewną popularność, ale szybko stał się miejscem głównie dla branży internetowej i mediów. W 2015 roku serwis miał około 110 mln użytkowników.