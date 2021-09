Google i Android - takiego pomysłu nie było od lat

Użytkownicy smartfonów z systemem Android już z pewnością nie mogą się doczekać premiery najnowszej odsłony oprogramowania. Google ogłosiło, że przed oficjalnym wypuszczeniem aktualizacji odbędzie się ostatnia, piąta faza beta testów. System trafi na urządzenia wkrótce po jej zakończeniu. Deweloperzy już są instruowani, by zaktualizować swoje aplikacje do poziomu API 31, oznaczającego Androida 12.

Bardzo możliwe, że zaraz po premierze Androida 12, pojawi się aktualizacja 12.1. Czegoś takiego Google nie praktykowało od 2017 roku, w którym swoją premierę miał Android 8.1 Oreo. Wszystko wskazuje, że twórca oprogramowania powróci do wydawania aktualizacji punktowych. Specjaliści z XDA- Developers znaleźli dowody w Android Open Source Project na to, że API 32 nie będzie oznaczało Androida 13, lecz "sc-v2". Sugeruje to, że może pojawić się wersja Androida 12.1. W takim razie w okresie przejściowym między Androidem 12 i 13 może zostać wypuszczona punktowa aktualizacja.

Choć data oficjalnej premiery Androida 12 nie została jeszcze podana, to bardzo prawdopodobne jest to, że będzie zbieżna z początkiem sprzedaży nowych smartfonów z serii Google Pixel 6.