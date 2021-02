Google Fit umożliwi pomiar tętna za pośrednictwem smartfona

Aplikacja zdrowotna od firmy Google umożliwi monitorowanie tętna za pomocą smartfona. Choć funkcja trafi w pierwszej kolejności na urządzenia Pixel, niebawem być może będzie dostępna także na telefonów innych producentów.

Zdjęcie Google Fit /materiały prasowe

Google Fit to platforma śledzenia zdrowia opracowana przez Google dla systemów operacyjnych Android, Wear OS i IOS firmy Apple. Aplikacja umożliwia m.in. monitorowanie treningów, zliczanie ruchów czy dostęp do własnych statystyk. Teraz do wspomnianych funkcjo dojdzie jeszcze jedna.

Mowa o nowym sposobie pomiaru zarówno tętna, jak i częstości oddechów, przy użyciu tylko aparatu w smartfonie. By dokonać badania, wystarczy odpowiednio ustawić kamerę by ta mogła zarejestrować ruchu klatki piersiowej. Pozwoli to określić jak szybko lub wolno oddychasz.

Równie ciekawie działa pulsometr. Ten także korzysta z aparatu w telefonie, jednak zamiast rejestrować ruch, śledzi drobne zmiany koloru palców, aby określić tętno. Co ciekawe, technologia ta jest na tyle precyzyjna, że umożliwia wytypowanie nawet najmniejszych zmian poprzez nieinwazyjne badanie fotopletyzmograficzne.

Firma Google przeprowadziła zaawansowane badania kliniczne w celu weryfikacji dokładności działania wspomnianych funkcji i wszystko okazuje, że działa ona w sposób zadowalający.

Na obecną chwilę nie wiadomo, kiedy możliwości trafią na inne urządzenia niż te produkowanego prze firmę Google.