Google Chrome jest bez wątpienia jedną z najlepszych przeglądarek na rynku. Niestety osoby dysponujące starszym sprzętem mogą narzekać na niezadowalającą wydajność aplikacji. Wszystko wskazuje, że Google pracuje nad rozwiązaniem tego problemu.

Zdjęcie Przeglądarka Chrome to najpopularniejsza przeglądarka w Polsce /123RF/PICSEL

Jak wynika z raportu przedstawionego na łamach TheWindowsClub, Google prawdopodobnie testuje nową funkcję dla przeglądarki Chrome. Polegałaby ona na uwzględnieniu przez witryny trybu oszczędzania baterii. Dzięki temu, sama przeglądarka byłaby mniej wymagająca w przypadku wyczerpanych baterii w m.in. laptopach.

Reklama

Wspomniany tryb oszczędzania baterii to popularne rozwiązanie w wielu nowoczesnych systemach operacyjnych. Choć samo oprogramowanie uwzględnia stan naładowania urządzenia i stara się dostosować warunki pracy, rzadko kiedy dotyczy to aplikacji. Gdyby witryny były w stanie przestrzegać tych samych zasad, mogłoby to w dużym stopniu wydłużyć czas pracy bez konieczności ładowania komputera.

Na obecną chwilę nikt jednak nie wie, o jaki czas rozwiązanie to mogłoby wydłużyć czas pracy. Biorąc pod uwagę, że funkcja jest obecnie w fazie początkowych testów, trudno również przewidzieć, kiedy mogłaby oficjalnie trafić do przeglądarki.